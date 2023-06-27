Vegan ev sahibi kiraya verdiği evlerinde öyle bir yasak getirdi ki duyan şoke oluyor...

Lerer ile binanın diğer ortağı ve aynı zamanda vegan olan eski kocası, mülkü 2007'de satın aldıklarından beri et yemeği yapanlara evi kiralamayı reddettiklerini söyledi. Motti Lerer, "Bu ayrımcılıkla ilgili değil," dedi. "Sadece bu binanın kuralları."