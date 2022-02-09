Virüslere karşı geliştirilen spreyin zatürreyi de engellediği anlaşıldı!

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın, Tıbbi Genetik ve Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıl Bişgin ve Öğretim Görevlisi Dr. Perihan Erkan Alkan, virüsleri öldüren solüsyonun, yeni bir çalışmaya dahil edilmesinde bilimsel katkıda bulundu. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sabancı, solüsyonun Kovid-19'u 1 dakika içinde inaktive ettiğinin tespit edildiğini hatırlattı.

TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmalarda, transgenik farelere günde bir doz olmak üzere, buruna sprey uygulaması yapıldığını anlatan Sabancı, şöyle devam etti:

"12 saat sonra buruna SARS Cov-2 virüsü bulaştırıldı. Üç gün yapılan uygulamanın ardından 7 gün beklendi ve 10. günde kontrol grubundaki farelerin tamamı pnömoni olmasına rağmen solüsyon kullanan gruptaki farelerin pnömoni olmadığı, hem burun mukozasında hem de akciğer dokularından alınan örneklerde gösterildi. Yapılan çalışmaların sonucu, International Journal of Nanomedicine dergisi tarafından yayınlandı. Solüsyonlara NOHAL solüsyonu adını verdik."