Vogue Türkiye'den yaza merhaba partisi: "Kırmızı Gece"

Züleyha Kuru, Peugeot 408 Yaz Koleksiyonu için, "Peugeot 408'den ilham aldığım bu koleksiyonda; aracın hem performansı hem de rengiyle iddialı ve cesur, bir yandan da rahat görünümler ön plana çıkıyor. En yumuşak dokuyla dahi bu hissiyatı vermek istedim. Bazı tasarımların çok yalın, ama bir yandan göz alıcı olması için çalıştım" diye konuştu.