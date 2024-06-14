Vogue Türkiye'den yaza merhaba partisi: "Kırmızı Gece"

Vogue Türkiye, Hiema'da gerçekleşen çok özel bir partiyle yaza merhaba dedi. 12 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleşen partide Vogue Türkiye ve Peugeot bir araya gelerek Züleyha Kuru'nun Elixir Kırmızı Peugeot 408'den aldığı ilhamla hazırladığı yaz koleksiyonunu Vogue Club Party ile kutladı.
Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Debora Zakuto ve Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen geceye Ayça Ayşin Turan, Bengü, Bestemsu Özdemir, Cansel Elçin, Deren Talu, Dila Tarkan, Merve Oflaz, Mirela Cerica, Pelin Karahan, Zeynep Tuğçe Bayat gibi sanat, cemiyet ve moda dünyasından isimler katıldı.
Ayça Ayşin Turan, Bestemsu Özdemir, Dila Tarkan, Merve Oflaz ve Pelin Karahan, Züleyha Kuru'nun Elixir Kırmızı Peugeot 408'den aldığı ilhamla hazırladığı koleksiyondan tasarımlarla gecede boy gösterdi.
Züleyha Kuru, Peugeot 408 Yaz Koleksiyonu için, "Peugeot 408'den ilham aldığım bu koleksiyonda; aracın hem performansı hem de rengiyle iddialı ve cesur, bir yandan da rahat görünümler ön plana çıkıyor. En yumuşak dokuyla dahi bu hissiyatı vermek istedim. Bazı tasarımların çok yalın, ama bir yandan göz alıcı olması için çalıştım" diye konuştu.