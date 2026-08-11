Vücudun uyarısı kabusa dönüşüyor! Hareket korkusu yaşayanlara uzmanından kritik uyarı!

REHABİLİTASYON ŞART Ağrının yeniden başlayacağı endişesiyle hareket etmekten kaçınmanın zamanla tedavinin önündeki en büyük engellerden biri haline gelebildiğini belirten Doç. Dr. Üstün, uzun süren ağrıların bazı hastalarda 'Hareket korkusu' geliştirdiğini belirterek, bu durumun doğru rehabilitasyon ve bireyselleştirilmiş egzersiz programlarıyla aşılabileceğini söyledi.

AŞIRI KORKUYA DÖNÜŞÜYOR

'Kinezyofobi'nin yani 'Hareket korkusu'nun kişinin ağrı nedeniyle yeniden yaralanacağı endişesiyle hareket etmekten kaçınması olduğunu belirten Doç. Dr. Üstün, "Ağrı, vücudumuzun bize verdiği doğal bir uyarıdır. Ancak uzun süre ağrı yaşayan kişilerde bu durum zamanla hareket etmeye karşı aşırı korkuya dönüşebiliyor. Kişi ağrısı azalmış olsa bile eğilmekten, kalkmaktan ya da günlük yaşamda rahatlıkla yapabileceği hareketlerden kaçınabiliyor" dedi.