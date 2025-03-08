Vücudunuzu arındırmanın yöntemi! Bakın oruç nasıl bedeninizi yeniliyor...

Ramazan ayı, hem manevi bir arınma dönemi hem de vücudumuzun sağlığına özen gösterdiğimiz bir ay. Ramazan ayı boyunca sağlıklı beslenmek, vücudunuzu beslemek kadar, oruç tutarken sağlığımızı da korumamız önemli. Uzm. Diyetisyen Yağmur Satıroğlu, "Oruç sırasında sağlıklı kalmak ve enerjinizi dengede tutmak için sahur ve iftar öğünlerinizi doğru şekilde planlamak önemlidir" dedi.

DOĞRU BESLENMEK ŞART "Ramazan ayında sağlıklı bir oruç süreci geçirmek, sadece yeterli su alımı ve ilaç düzeni ile sınırlı değildir; aynı zamanda doğru beslenme de oldukça önemlidir" diyen Dyt. Satıroğlu, şunlara dikkat çekti: " Oruç tutarken, vücudunuzu en iyi şekilde besleyerek enerjinizi dengede tutmak için sağlıklı bir sahur ve iftar menüsü hazırlamak büyük bir rol oynar."

BESLENMEYE DİKKAT!

Dyt. Satıroğlu, sahur ve iftar için şu önemli, önerilerde bulundu:

SAHURDA DENGELİ-KAHVALTI ÖNEMLİ: Tam tahıllı ekmek, peynir, haşlanmış yumurta ve bol sebze ile yapılan bir sahur öğünü gün boyu sizi tok tutar.

Tam tahıllı ekmek, peynir, haşlanmış yumurta ve bol sebze ile yapılan bir sahur öğünü gün boyu sizi tok tutar. SİNDİRİLEBİLEN KARBONHİDRATLAR: Yavaş sindirilen karbonhidratlar tercih edin. Yulaf, bulgur veya tam buğday ürünleri gibi yüksek lif içeren besinler, gün boyu kan şekerinizi dengede tutmaya yardımcı olur.

Yavaş sindirilen karbonhidratlar tercih edin. Yulaf, bulgur veya tam buğday ürünleri gibi yüksek lif içeren besinler, gün boyu kan şekerinizi dengede tutmaya yardımcı olur. SAHURDA SIVI ALIMINA DİKKAT EDİN: Özellikle su tüketimini artırarak, vücudunuzun susuz kalmamasını sağlayabilirsiniz.

ANİ ŞEKERDEN KAÇINALIM

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pınar Köksal da şeker hastaları (diyabet) ve oruç hakkında bilgiler vererek, şunları söyledi: "Diyabet hastalarında uzun süren açlık esnasında kan şekeri tehlikeli olarak düşebiliyor ancak bu risk her diyabet hastası için farklılık gösterir. Sahurda posadan zengin ve uzun süre tok tutacak gıdalar tercih edilmeli. Sahurda çavdar veya tam buğday ekmeği, az yağlı peynir, yumurta, zeytin, bol yeşillik, bir bardak süt veya ayran ve bir porsiyon meyve uygun bir seçenek olabilir. İftarda ise salata ve bir kâse çorba ile oruç açıp, 10-15 dakika ara verdikten sonra yemeğe devam ederek ani şeker yükselmelerinden kaçınmak mümkündür. Gece ara öğününde ise, gün boyu yeterince tüketilmeyen meyve, süt veya yoğurt, az miktarda fındık, badem, ceviz gibi besin gruplarına yer verilmeli. Sıvı ihtiyacı için de iftardan sonra bol su ve bunun yanında yanı sıra şekersiz komposto, ayran, süt, şekersiz çay gibi içecekler tüketilebilir."