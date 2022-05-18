Yağ aldırmak istedi hayatından oldu! Ünlü yıldız ameliyat masasından kalkamadı

21 yaşındaki oyuncu, operasyon geçirmeye karar verdikten sonra yağlarını aldırma prosedürü uygulandı. Fakat operasyonun ardından hiç beklenmedik bir etki ortaya çıktı ve ünlü yıldız, kalp krizi geçirdi.

"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI"

Chethana Raj, sağlık görevlilerinin yoğun müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. 45 dakika boyunca CPR işlemi uygulandı. Fakat herhangi bir şekilde canlandırma işlemi başarılı olmadı.

Chethana'nın ebeveynleri ise yaşadıkları bu olayın ardından yasal olarak destek aradıklarının ve dava sürecinde neler yapılması gerektiğine dair tavsiyelere açık olduklarını belirttiler.

Genç oyuncu, ameliyata gideceğini ailesine bildirmemişti ve bunun yerine onay formunu arkadaşlarına imzalatarak, ameliyata da onlarla birlikte gitti. Babası Govinda Raj, kızının Pazartesi günü sabah 8.30'da hastaneye alındığını fakat operasyonun olacağını öğrendiklerinde çoktan başlamış olduğunu fark ettiler.