Yağdan kilo vermek isteyenler dikkat! Dr. Ender Saraç’tan yağ yakan buzlu sarımsak çayı tarifi…

Dr. Ender Saraç, kilo vermek isteyenlerin önce karar verip, daha sonrasında tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Dr. Ender Saraç'ın sabah.com.tr'ye özel yaptığı o açıklamalar…
YAZIN SAĞLIKLI VE HIZLI KİLO VEREBİLMEK İÇİN;
Kilo vermek istiyorsanız önce karar vermeniz gerekiyor. Yazın havanın geç kararmasından dolayı insanlar ne kadar geç yediklerinin farkında olmayabiliyor. O yüzden 6- 6 buçuk gibi yemeği yemek, aralıklı oruç gibi 14-15 saat aç kalıp ondan sonra kahvaltı yapmak önemli. Kahvaltıda çok fazla karbonhidrat değil de tam tahıllı ekmekler, bol yeşillik, şekersiz buzlu çaylar, ceviz, zeytin, bol limon, belki bir tatlı kaşığı bal, sivribiber, C vitamini açısından maydanoz, doğal yumurta, az yağlı peynir çökelek gibi besinler tüketilebilir.
Günde 2 öğün beslenmek isteyenler sabah egzersiz yaptıktan sonra, 11- 1 buçuk gibi kahvaltı yapabilirler. Akşam yemeği de 6- 7 gibi yenebilir.
YAZ AYLARINDA BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ TUTMAK İÇİN…
Özellikle propolis, D3 ve K2 vitaminlerini, beslenmeyle de çinko ve C vitamini almayı öneririm. Mevsimine uygun meyve tüketin. Vücudun biraz doğal şekere ihtiyacı var. Hamur işi, kızartma tatlılar, margarin ve glikoz şuruplu tatlıları yemediğiniz, makarnayı, böreği abartmadığınız sürece, biraz karpuz, kavun, şeftali, nektarin, karadut yiyebilirsiniz. Burada önemli olan nokta tok karnına şekerli meyve yemeyin. Meyveleri ara öğünde ya da aç olarak tüketin. Meyve yediyseniz de yanında tatlı tüketmeyin. Glikoz şurubu ve fazla şekerden korkun.
DR. ENDER SARAÇ'TAN YAĞ YAKAN BUZLU SARIMSAK ÇAYI TARİFİ
Malzemeler:
Yapılışı:
Büyük bir kupa kadar suda parmak ucu kadar 5-6 tane taze zencefil 7 dakika kaynatılır. Kapatıldıktan sonra 2 diş sarımsak patlatılıp, çok ezilmeden suya atılır. Üstü kapatılıp 4-5 dakika da öyle demlenir. Sonra bunlar sıkılıp, süzülecek. İçerisine yarım tatlı kaşığına yakın, bir buçuk çay kaşığı kadar taze limon suyu koyulur. Bu soğutulacak ve soğutulduktan sonra içerisine biraz buz konulur. Ve buzlu çay olarak sabah- öğlen arası bir tane, öğlen- akşam arası bir bardak içilebilir.
Dondurmayı kornetiyle yemeyin. Kaşıkla yiyin. 2 top dondurmada yaklaşık 360 kalori var. Bir kornette de 330 kalori bulunuyor.