Yağdan kilo vermek isteyenler dikkat! Dr. Ender Saraç’tan yağ yakan buzlu sarımsak çayı tarifi…

Dr. Ender Saraç , kilo vermek isteyenlerin önce karar verip, daha sonrasında tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Dr. Ender Saraç'ın sabah.com.tr'ye özel yaptığı o açıklamalar…

Kilo vermek istiyorsanız önce karar vermeniz gerekiyor. Yazın havanın geç kararmasından dolayı insanlar ne kadar geç yediklerinin farkında olmayabiliyor. O yüzden 6- 6 buçuk gibi yemeği yemek, aralıklı oruç gibi 14-15 saat aç kalıp ondan sonra kahvaltı yapmak önemli. Kahvaltıda çok fazla karbonhidrat değil de tam tahıllı ekmekler, bol yeşillik, şekersiz buzlu çaylar, ceviz, zeytin, bol limon, belki bir tatlı kaşığı bal, sivribiber, C vitamini açısından maydanoz, doğal yumurta, az yağlı peynir çökelek gibi besinler tüketilebilir.

Günde 2 öğün beslenmek isteyenler sabah egzersiz yaptıktan sonra, 11- 1 buçuk gibi kahvaltı yapabilirler. Akşam yemeği de 6- 7 gibi yenebilir.