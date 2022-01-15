Yan etki olan kanser hastalarında immunoterapi daha etkili

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.Dr. Uğur Coşkun, yeni yayınlanan bu araştırmaya göre hastaların yarısında cilt yan etkisi görülürken diğer kısmında görülmediğini belitti. Coşkun, "Tang Kimberly ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada vitiligo, kaşıntı, cilt kuruluğu ve cilt döküntüleri olan hastalarda fayda daha fazla ve bunlarda ölüm oranında azalma yüzde 30-50' lere ulaşıyor. Halk arasında "aşı" tedavisi olarak ta bilinen immunoterapi vücut bağışıklık sistemini uyararak etki gösteriyor. Klasik kemoterapi ilaçlarına göre bazı hastalıklarda çok daha iyi ve uzun süreli yanıt alınan bu tedavi yönteminin uygulamasındaki en büyük zorluk çok yüksek maliyeti olması. Evre 4 dediğimiz yani tümörü başka organlara yayılan hastaların bir kısmında bu tedavi ile tama yakın iyileşme görebilmekteyiz Ülkemizde böbrek tümörü, cilt kanseri ve lenfomanın bazı türlerinde kullanım imkanı bulunuyor. Fakat son dönemde yapılan çalışmalarda akciğer kanseri, baş boyun tümörleri ve bağırsak kanseri dahil hemen hemen tüm kanser türlerinde hastaların bir kısmında etkinlikleri gösterilmiş durumda" dedi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Porf. Dr. Uğur Coşkun, hangi hastada etkili olacağını saptamaya yönelik hastanın tümör dokusunda PDL-1, MSI gibi moleküler analizler yapıldığını belirterek şöyle dedi: "Fakat bunların yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Bu maliyeti yüksek tedavi seçeneklerinin hangi hastada etkili olabileceğini önceden saptamak hem maliyeti düşürmek hem de uygun hastada daha etkili tedaviyi vermek açısından çok önemli. Bu çalışmada aslında istemediğimiz bir durum olan cilt yan etkisinin tedavinin daha etkili olacağına işaret ediyor olması çok önemli. Bu bize tedavinin erken döneminde yol gösterici olabilir. Bu ve benzeri bazı klinik tespitler ve moleküler analizler ile yakın zamanda immunoterapinin hangi hastada etkili olacağını daha net saptamanın mümkün olacağını düşünüyoruz."