Yanmış tencereyi ilk günkü haline çeviren yöntem! Tek ihtiyacınız bu 2 malzeme...

Sarah Beeny, sosyal medyada paylaştığı yeni bir videoda yanmış tavaları dakikalarca fırçalamadan tertemiz yapmanın yöntemini paylaştı.

Uzmanı, inatçı yanmış yiyecek tabakasını temizlemenin adım adım sürecini anlattı.

Tavanın dibindeki lekeleri çıkarmak için uzun saatler ovalamaya gerek olmadığını söyleyen uzman tek yapmanız gerekenin tencerenin içerisine su doldurmak olduğunu söylüyor.

Ardından içerisine birkaç bulaşık makinesi tabletini yerleştirin ve ocakta 20 dakika ısınmaya bırakın. Ardından tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz.

Bir sünger yardımıyla tavanın kenarlarını sildiğinizde tamamen tertemiz olduğunu görebileceksiniz.