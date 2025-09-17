Yapay zeka terapist olamaz! Peki neden bu kadar ilgi görüyor?

Yapay zeka, birçok alanda hayatımıza girdi. Kimileri onu dertleşecek bir arkadaş olarak görüyor, kimileri de terapist. Yapay zeka terapist olmadığının farkında ama derdi olan ısrarla ona sormaya devam ediyor. Hal böyle olunca terapi için yapay zekaya başvuranların sayısı da artıyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 17.09.2025 09:20

Hayatımıza 2022 yılında giren yapay zeka uygulamaları, yalnızca teknoloji meraklılarının değil, ruhsal sorun yaşayan bireylerin de ilgisini çekti. Ancak uzmanlara göre yapay zeka, terapi sürecinin yerini alabilecek bir araç değil. Son dönemde birçok kişi, ruhsal sıkıntılarını hafifletmek için yapay zekaya yöneliyor. Bu durum ise önemli bir soruyu gündeme taşıyor. Bu da 'yapay zeka terapinin yerini alabilir mi?' sorusu. Bunu, Psikolog Dr. Fatma Kayım'a sordum. Kayım, buna 'kesinlikle hayır' yanıtını verdi.

'SANA TERAPİST OLAMAM'

'Aslında yapay zeka da kendisine danışanlara ve terapi almak isteyenlere net bir yanıt veriyor" diyen Kayım, şöyle devam etti: "Yapay zeka kendisine yöneltilen terapi süreçlerine çarpıcı ve gerçekçi bir yanıt veriyor. O da 'sana tam anlamıyla bir terapist olamam. Çünkü terapi, uzun süreli ve profesyonel bir süreçtir; yüz yüze ya da kontrollü bir şekilde ilerlemesi gerekir' yanıtı. Ama danışmak isteyenler yine de vazgeçmiyor."