Yapay zekâ uykudaki o gizli kodu çözdü! Beynin verdiği o tehlikeli alarm açıklandı!

ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, bir kişinin uyku halindeki beyni hafıza sorunları başlamadan çok daha önce bunama belirtilerini gösteriyor.