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Yapay zekâ uykudaki o gizli kodu çözdü! Beynin verdiği o tehlikeli alarm açıklandı!

Yapay zekâ destekli sistemle 40 ila 94 yaş arasındaki 7 bin kişinin uyku verilerini inceleyen uzmanlar, demansın (bunama) henüz hafıza sorunları başlamadan çok daha önce beyinde iz bıraktığını ortaya çıkardı.

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Giriş Tarihi: 02.08.2026 08:59
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Yapay zekâ uykudaki o gizli kodu çözdü! Beynin verdiği o tehlikeli alarm açıklandı!

ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, bir kişinin uyku halindeki beyni hafıza sorunları başlamadan çok daha önce bunama belirtilerini gösteriyor.

Yapay zekâ sitemiyle uyku sırasında beyin aktivitelerinin incelendiği araştırmada, yaşları 40 ile 94 arasında değişen 7 bin kişinin verileri analiz edildi.

Sistem, uyku sırasında beyin dalgalarını analiz ederek kişinin "beyin yaşını" tahmin etti.

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Araştırmacılar, beynin kişinin gerçek kronolojik yaşından daha yaşlı görünmesi durumunda demans riskinin arttığını belirledi.

Sistemin demansın erken teşhisi için olası bir araç olabileceği kaydedildi.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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