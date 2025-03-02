Yapışkan etiketlerden kurtulmanın en pratik yolu! Tek hamlede çıkıyor

Bu pratik yöntem, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından denendi. Ancak bazı kullanıcılar alternatif çözümler de sundu.

ALTERNATİF YÖNTEMLER

En çok önerilen yöntemlerden biri, saç kurutma makinesiyle ısı uygulamak oldu. Sıcak hava ile etiketin yapışkanı yumuşatıldıktan sonra kolayca çıkarılabileceği vurgulandı. Hatta ikinci el eşya satışı yapan bazı kullanıcılar, bu yöntemin kendileri için en etkili çözüm olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra, sıcak su veya doğal yağlar kullanarak da yapışkan etiketlerden kurtulmanın mümkün olduğu ifade edildi. Ilık su dolu bir lavaboya eşyayı koyarak etiketin yumuşamasını sağlamak, ardından kolayca kazımak önerilen alternatiflerden biri.