Yapışkan etiketlerden kurtulmanın en pratik yolu! Tek hamlede çıkıyor

Sosyal medyada bir kullanıcı, yapışkan etiketleri zahmetsizce çıkarmanın etkili bir yolunu keşfetti. Üstelik bu yöntem, herhangi bir özel kimyasal kullanmadan ve yüzeye zarar vermeden uygulanabiliyor.
YAPIŞKANLARI ZAHMETSİZCE ÇIKARIN
Yöntemin uygulanışı oldukça basit: Öncelikle, etiketin üzerine geniş ve kalın bir bant yapıştırılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bandı çok sert bastırmamaktır, aksi takdirde yüzey zarar görebilir veya bant çıkarması zorlaşabilir.
Daha sonra, banda kısa süreli ısı uygulanıyor. Son aşamada ise bandın bir köşesinden tutularak tek hamlede çekildiğinde etiket tamamen çıkıyor ve geride hiçbir yapışkan kalıntı kalmıyor.
Bu pratik yöntem, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından denendi. Ancak bazı kullanıcılar alternatif çözümler de sundu.
ALTERNATİF YÖNTEMLER
En çok önerilen yöntemlerden biri, saç kurutma makinesiyle ısı uygulamak oldu. Sıcak hava ile etiketin yapışkanı yumuşatıldıktan sonra kolayca çıkarılabileceği vurgulandı. Hatta ikinci el eşya satışı yapan bazı kullanıcılar, bu yöntemin kendileri için en etkili çözüm olduğunu belirtti.
Bunun yanı sıra, sıcak su veya doğal yağlar kullanarak da yapışkan etiketlerden kurtulmanın mümkün olduğu ifade edildi. Ilık su dolu bir lavaboya eşyayı koyarak etiketin yumuşamasını sağlamak, ardından kolayca kazımak önerilen alternatiflerden biri.
Bir diğer yöntem ise zeytinyağı gibi doğal yağlarla etiketi kaplayarak yapışkanın gevşemesini sağlamak. Bazı kullanıcılar, yağ ile işlem yaptıktan sonra bulaşık makinesine atmanın etiketin tamamen çıkmasını kolaylaştırdığını belirtti.
Eğer siz de yeni aldığınız eşyalar üzerindeki etiketlerden hızlı ve zahmetsiz bir şekilde kurtulmak istiyorsanız, bu basit ama etkili yöntemleri deneyebilirsiniz. Hangisinin sizin için en iyi sonucu verdiğini görmek için farklı teknikleri uygulayabilir ve eşyalarınızı tertemiz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz!