Yaptığı egzersiz sayesinde bir saat içinde doğum yaptı! “İnanılmazdı! Sadece dört harekette..”

İki çocuk annesi kadın, doğumun olabildiğince hızlı ve kolay geçmesi umuduyla son hamileliği boyunca egzersizleri yaptı. İkinci doğumunun o kadar hızlı oldu ki hastaneye zamanında yetişemedi ve 40 yaşındaki kocası Ryan, arabasını kenara çekip bebeğini yol kenarında doğurmak zorunda kaldı.
"3 KİLOGRAMLIK BEBEĞİ BİRKAÇ HAREKETTE DOĞURDU"
Bebeği, Lottie, 26 Nisan 2023'te sadece dört itişte 3 kilogram ağırlığında doğduğunda Mead, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hastaneye kaldırılan anne ve bebek kontrolden geçirildi ancak şu an evlerinde ve sağlıklılar.
Avustralya, Perth'den bir fitness koçu olan Jade, "Yolun ortasında doğum yapmak zorunda kaldım" açıklamasında bulunurken, hiçbir sağlık desteği olmadan nasıl doğum yaptığını takipçileriyle paylaştı.
"SQUAT, ESNEME VE KALDIRIM YÜRÜYÜŞÜ ETKİLİ OLDU"
Jade, üç yaşındaki ilk kızı Mali ile benzer bir durum yaşamıştı. Mali üç hafta erken doğdu. Her doğuma hazırlanmak için kalça açma egzersizlerine çok odaklandığını anlatan Jade özellikle yoga ve esneme hareketlerine ağırlık verdiğini belirtti.
Esneme, squat ve kedi pozu üzerinde özellikle çalıştığını anlatan genç kadın, aynı zamanda sıklıkla yürüyüş yaptığını belirtti. Hatta bir ayağı kaldırımda, bir ayağı aşağıda yaptığı yürüyüşler sayesinde pelvik kaslarını çok daha iyi çalıştırdığını anlattı.
"BİR SAAT İÇİNDE DOĞUM YAPTI"
Bebeği Lottie'nin doğumunda, kasılmalarının "çok yavaş" başladığını bu nedenle çok acele etmediğini anlattı. Fakat beklemediği bir şekilde kasılmaları aniden hızlanmış ve yaklaşık bir saat içinde doğum yapmıştı.
Akşam 7'de arabaya bindiklerinde kasılmalarının yoğunlaştığını ve hala arabada olmalarına rağmen doğum başladığı için artık geri dönülmez bir biçimde, sadece dört itme hareketiyle aniden bebeğin geldiğini anlattı.
Eşi Ryan ise; gerçekleşen doğumda paniğe kapılsa da, sağlık görevlilerinin gelmesini beklerken Jade ve Lottie'yi battaniyelere sardı. Bebek ve annesi ise şu an oldukça sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar.