Yaptığı egzersiz sayesinde bir saat içinde doğum yaptı! “İnanılmazdı! Sadece dört harekette..”

İki çocuk annesi kadın, doğumun olabildiğince hızlı ve kolay geçmesi umuduyla son hamileliği boyunca egzersizleri yaptı. İkinci doğumunun o kadar hızlı oldu ki hastaneye zamanında yetişemedi ve 40 yaşındaki kocası Ryan, arabasını kenara çekip bebeğini yol kenarında doğurmak zorunda kaldı.

"3 KİLOGRAMLIK BEBEĞİ BİRKAÇ HAREKETTE DOĞURDU"

Bebeği, Lottie, 26 Nisan 2023'te sadece dört itişte 3 kilogram ağırlığında doğduğunda Mead, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hastaneye kaldırılan anne ve bebek kontrolden geçirildi ancak şu an evlerinde ve sağlıklılar.

Avustralya, Perth'den bir fitness koçu olan Jade, "Yolun ortasında doğum yapmak zorunda kaldım" açıklamasında bulunurken, hiçbir sağlık desteği olmadan nasıl doğum yaptığını takipçileriyle paylaştı.