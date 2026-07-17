Yarım saatte tüm sofra hazır oluyor! Misafirleri şoke eden otuz beş dakikalık o pratik menü

BİZİM USUL CACIK

Bilenler bilir, ben Egeliyim. Hemen hemen tüm arkadaşlarımın benden istediği, bizim usul cacık olan cacıkinin tarifini veriyorum. Bence musakkaya en cok yakışan lezzet cacıktır. Cacıki, biraz Giritli işi aslında. Normal cacıktan farkı, yaparken salatalığın suyunu sıktığımız için kıvamı çok koyu oluyor. Ancak hem meze, hem kahvaltılık ezme, hem de cacık niyetine tercih edilen cacıkinin yerini hiçbir şey tutmuyor söz konusu musakka olunca. Aromatik meyveli sütlü tatlılar hem hafif, hem de yapımı çok basit. Son anda aklıma bu tatlıları yapmak geldi. Aslıda tencereyi elime normal muhallebi yapmak için aldım. Bir anda aklıma içine şeftali eklemek geldi. Siz tabii ki çeşitlendirebilirsiniz. Aroması inanılmaz güzel oldu. Bütün sofrayı hazırlamam yarım saatimi aldı; buna misafirlerim de şaşırdı. Artık arkadaşlarım ben yemek hazırlarken dakika tutuyor ve aralarında iddiaya giriyorlar. Koştur koştur 30-35 dakika içerisinde bu yemekleri hazırlıyorum. Ee çalışan hanımlarımız da eve gelir gelmez, alelacele harikalar yaratmıyor mu?Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.