Yaşlı teyzesinin dolabını temizlerken buldu! Değer 150 milyon TL

Bu eşsiz eserin kırk yıl boyunca karanlık bir dolapta saklanmasının ardındaki neden ise oldukça ilginç. Aile kayıtlarına göre tablo, ilk olarak 1963 yılında 3.800 dolar gibi o dönem için bile mütevazı sayılabilecek bir rakama bir mezuniyet hediyesi olarak satın alınmıştı. Ancak 1980'li yıllarda eve gelen bir misafirin tabloya gereğinden fazla ilgi göstermesi, yaşlı kadını büyük bir hırsızlık paranoyasına sürükledi. Korkuya kapılan kadın, eseri özenle paketleyip kürk mantolarının arkasına gizledi ve tablo kelimenin tam anlamıyla kırk yıl boyunca gün yüzü görmedi.