Yaşlı teyzesinin dolabını temizlerken buldu! Değer 150 milyon TL

Akılalmaz olay, New York'un East Village bölgesinde yaşandı. Eski bir Dışişleri Bakanlığı çalışanının dairesini düzenlemeye giden yeğeni Betsy, yaşlı teyzesinin dolabında unutulmuş bir hazineyle karşılaştı. Teyzesinin yıllar önce bahsettiği ancak kimsenin pek de inanmadığı o efsanevi hikaye gerçek çıkmıştı. Kalın kışlık kürklerin tam arkasında, orijinal galeri kutusunun içinde, Amerikalı efsanevi ressam Georgia O'Keeffe'ye ait 1930 yapımı "Near Abiquiu, New Mexico I" adlı paha biçilemez bir yağlı boya tablo yatıyordu.
Bu eşsiz eserin kırk yıl boyunca karanlık bir dolapta saklanmasının ardındaki neden ise oldukça ilginç. Aile kayıtlarına göre tablo, ilk olarak 1963 yılında 3.800 dolar gibi o dönem için bile mütevazı sayılabilecek bir rakama bir mezuniyet hediyesi olarak satın alınmıştı. Ancak 1980'li yıllarda eve gelen bir misafirin tabloya gereğinden fazla ilgi göstermesi, yaşlı kadını büyük bir hırsızlık paranoyasına sürükledi. Korkuya kapılan kadın, eseri özenle paketleyip kürk mantolarının arkasına gizledi ve tablo kelimenin tam anlamıyla kırk yıl boyunca gün yüzü görmedi.
SANAT TARİHÇİLERİNİ HEYECANLANDIRAN EŞSİZ KEŞİF
Tablonun onca yıl sonra sağlam bir şekilde gün yüzüne çıkması, müzayede evlerini ve sanat tarihçilerini adeta çılgına çevirdi. O'Keeffe'nin kariyerinde dönüm noktası olan New Mexico'daki Lobo Zirvesi'ni resmettiği bu özel eser, aynı serideki üç tablonun ilki olma özelliğini taşıyor.
Serinin diğer tablolarından biri New York'taki ünlü The Metropolitan Museum of Art'ta güvende tutulurken, bir diğeri 2018 yılında 8.41 milyon dolara alıcı bulmuştu. Bu eserin en büyük ve şaşırtıcı özelliği ise, bugüne kadar varlığının sadece 1931 yılında çekilmiş siyah beyaz bir arşiv fotoğrafından biliniyor olmasıydı.
Bir efsanenin 1960'lardan kalma orijinal paketiyle bir anda ortaya çıkması, sanat piyasasında adeta gömülü bir hazinenin haritasız bulunmasıyla eşdeğer görülüyor.
3 MİLYON DOLARLIK BEKLENTİ VE AÇIK ARTIRMA HEYECANI
Şimdi tüm gözler, bu eşsiz parçanın satılacağı o büyük güne çevrilmiş durumda. Sanat dünyasının en çok kazandıran kadın sanatçılarından biri olan Georgia O'Keeffe'nin bu nadide eseri, Christie's müzayede evinde açık artırmaya sunuluyor.
Uzmanlar, tablonun 2 ila 3 milyon dolar (yaklaşık 100 milyon TL'ye yakın bir değer) arasında devasa bir fiyata alıcı bulmasını bekliyor.
Kırk yıl boyunca karanlık bir dolapta eski kışlık kıyafetlerin altında hapis kalan bu başyapıttan elde edilecek gelirin bir kısmı eğitim kurumlarına bağışlanacak, kalan kısmı ise ailenin ev ipotekleri gibi borçlarını kapatmak için kullanılacak.
Basit bir dolap temizliğinin nasıl hayat değiştiren bir servete dönüştüğünün en güzel kanıtı olan bu eşsiz keşif hikayesi, sanat dünyasında uzun süre dillerden düşmeyecek.