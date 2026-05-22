Yaşlılıktaki kronik hastalıkların önünü kesiyor! Uzun yaşamın sırrı o kritik zaman diliminde gizli!

İngiltere'de 'Oxford Uzun Ömür Projesi' kapsamında tıp, fizyoloji ve yaşlanma politikaları alanında uzman disiplinler arası bir heyet tarafından 'Daha Uzun, Daha İyi Yaşamak' isimli rapor hazırlandı.
Çalışma, insanların kendi yaşam süreleri ve yaşlılık sağlıkları üzerindeki kontrolünün sanılandan çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Araştırmacılar, yaşlılıktaki kronik rahatsızlıkların ve sağlık sorunlarının en az yüzde 80'inin bireylerin kendi yaşam tarzı tercihlerinden kaynaklandığını bildirdi.
Raporda, işlenmiş gıdalardan kaçınmak, uyku düzenine öncelik vermek, saat 18.30'dan sonra yemek yemeyi bırakmak ve et tüketimini azaltmak sağlık açısından önerilen tavsiyeler arasında yer aldı.