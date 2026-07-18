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Yaz aylarında ferahlamak isteyenler buzluğa atsın! Sadece dört malzemeli kavunlu dondurma tarifi...

Yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak, sadece dört malzemeyle evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis ve katkısız kavunlu dondurmanın tüm yapılış sırları İdilika'nın Mutfağı'nda paylaşıldı! İşte kavunun o eşsiz aromasıyla buluşan, mikserle dakikalar içinde hazırlayıp buzluğa atabileceğiniz enfes lezzetiyle baş döndüren kavunlu dondurma tarifi...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kavun var... Kavun, tarihine baktığımızda sürüngen gövdeli bir bitki türüdür. Kabakgillerden bir bitki olan kavunun olgunlaşmamış hali de tüketilebilir. Olgun olmayan haline kabak denir. Metrelerce uzayabilen kavun kalın kabuklu, içi etli, sulu ve bol çekirdeklidir. Kavunun ana memleketi Orta Asya, İran ve Anadolu topraklarıdır. Türkiye'de ise Topatan, Hasanbey, Van kavunu, Altınbaş Kızılırmak, Ankara kavunu, Manisa Kırkağaç gibi kavun çeşitleri bulunmaktadır. Birçok kozmetik üründe dahi kullanılan kavun ülkemizde yaz ayları geldiğinde sıkça tüketilir. Kavunu genel olarak Asya ülkeleri üretmektedir. Kavun sıcak havayı sevdiği için yaz aylarında yetiştirilir. Kavunun olgunlaştığı, tatlı aromasından ve yumuşamasından anlaşılır. Kavunun tam olgunlaştığı; yumuşak ve beyaz bir çekirdeğe sahip olmasından, ayrıca yassı ve sarı yeşil renge bürünmesinden anlaşılır. Kavunun kokusu ve tadı sağlık açısından önemlidir. İçeriğindeki yüksek vitaminlerle yaşam kalitesini artırır. Kavunda A, B, C vitaminleri vardır.

RENGİ, KOKUSU FARKLI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde toprakla buluşturulan Kırkağaç kavunu, coğrafi işaret olarak tescillendi. Manisa'nın küçük bir ilçesi olan Kırkağaç halkı geçiminin tamamını kavun yetiştiriciliği yaparak kazanıyor. Türkiye'de adıyla söz ettiren tarım ürünü Kırkağaç kavunudur. Sıcaklarda soğuk soğuk yenilip içimizi ferahlatan Kırkağaç kavununun tarihine bakalım şimdi. Kırkağaç kavunu Orta Asya'dan 1300'lü senelerde tohum olarak getirilir ve Kırkağaç topraklarına ekilir. Bu arada Kırkağaç'ta çok daha önceleri pamuk üretildiği biliniyor. Kırkağaç kavununun meyvesini insanlar, çekirdeklerini tavuklar ve kabuklarını da büyük baş hayvanlar yiyerek faydalanır. Kırkağaç kavununun lezzeti, görüntüsü, rengi, kokusu ve dayanıklılığı, diğer yörelerimizde yetişen kavunlardan çok farklıdır.