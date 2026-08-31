Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Yaz bitmeden mutlaka yapın! Taze fasulyeyi çorbaya çeviren nefis tarif

Yaz bitmeden mutlaka yapın! Taze fasulyeyi çorbaya çeviren nefis tarif

Yazın en sevilen sebzelerinden taze fasulye tezgahlardaki yerini hala korurken, onu klasik tariflerin dışına çıkarıp nefis bir çorbaya dönüştürmeye ne dersiniz? Hem besleyici hem de doyurucu bu taze fasulye çorbası, özellikle sebze tüketmekte zorlanan çocuklar için de şahane bir alternatif oluyor. Üstelik işten eve geldiğinizde kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu lezzetli çorba, sofranıza sıcak ve sağlıklı bir başlangıç sunuyor.

Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda işten eve geldiğinizde alelacele ailenize yapabileceğiniz, hem besleyici özellikleri olan, hem de doyurucu bir mönü hazırladım. Gelişim çağındaki çocuklara ve hatta bebeklere tavsiye edilen, enfes bir çorba tarifim var; taze fasulye çorbası. Sofralarımızda her zaman besleyici gıdalar olmasına dikkat ediyorum. Hazır taze fasulye raflardan düşmemişken; koca yaz geçti hâlâ direniyorken, o zaman son günlerinde taze fasulyeyi çorbaya çevirelim diye düşündüm.

TAZE FASULYE ÇORBASI MALZEMELER

250 gr. taze fasulye

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet kereviz sapı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

YAPILIŞI: Kabuklarını soyduğumuz patates ve kuru soğanı iri parçalar halinde kesiyoruz. Kereviz sapını ince ince doğruyoruz. Zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırdıktan sonra minik minik doğranmış taze fasulyeleri, patatesi, kuru soğanı ve kereviz sapı parçalarını hafif bir renk alana kadar soteliyoruz. Sotelenen sebzelere sıcak et suyunu ilave edip haşlıyoruz. Terbiye karışımı için; tereyağını ayrı bir sos tenceresinde eritiyoruz. Unu ilave edip kısık ateşte kavuruyoruz. Soğuk sütü yavaş yavaş ekliyoruz ve çorbaya yediriyoruz. Tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Son olarak; tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ekliyoruz ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender'la eziyoruz.