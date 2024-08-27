Yazın aşık olmak daha mı kolay? Uzman Klinik Psikolog açıkladı...









DUYGULAR DEĞİŞİM GÖSTERİR

Bir ilişkiye başlayan kişinin, aşka geçici mi yoksa kalıcı mı baktığını anlamanın bazı davranışsal ve duygusal işaretlerle mümkün olduğuna dikkat çeken Taşkın, bunları şöyle sıraladı: "Geçici veya yüzeysel bir ilgi, genellikle yüzeysel konulara odaklanma, derin ve anlamlı sohbetlerden kaçınma ve ilişkiyi hafife alma gibi işaretlerle kendini gösterir. Öte yandan, kalıcı bir ilişki arayışında olan bir kişi, partneriyle derin bağlar kurmaya çalışır, geleceğe yönelik planlar yapar ve duygusal olarak daha açık ve dürüst olur. Bu işaretleri analiz etmek içinse, kişinin iletişim tarzına, partnerine olan bağlılık düzeyine ve ilişkinin ilerleyişine dikkat etmek önemli. Ayrıca, kişinin geçmiş ilişki deneyimleri ve ilişkilere genel bakışı hakkında açık ve dürüst bir iletişim kurması, bu konuda daha fazla bilgi sağlar."