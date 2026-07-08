Yazın çocukları bekleyen gizli tehlike! Uzmanlar aileleri tek tek uyardı

'KENE ÇIKARIRKEN YAPILAN YANLIŞLAR RİSKİ ARTIRABİLİYOR' Kene fark edildiğinde paniğe kapılmadan doğru müdahalenin yapılmasının büyük önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Pekuz, "Kenenin deriye en yakın noktadan ince uçlu bir cımbızla ezmeden ve koparmadan yukarı doğru çekilmesi gerekiyor. Çıkarma işleminin ardından bölge sabun ve suyla ya da uygun bir antiseptikle temizlenmeli. Kenenin üzerine vazelin sürmek, kolonya dökmek, oje damlatmak ya da ısı kaynaklarıyla müdahale etmeye çalışmak doğru bir işlem değil. Bu tarz uygulamalar enfeksiyon riskini artırabilir. Kenenin güvenli şekilde çıkarılamadığı durumlarda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı" diye konuştu.

'ÇOCUKLARI DOĞADAN DEĞİL, RİSKLERDEN KORUYUN' KKKA açısından özellikle kırsal bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden çocukların daha dikkatli takip edilmesi gerektiğini aktaran Uzm. Dr. Pekuz, "Çocuklar açık alanlardan döndükten sonra mutlaka kene yönünden kontrol edilmeli. Özellikle saçlı deri, kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi, diz arkası ve göbek çevresi gibi bölgeler dikkatle incelenmeli. Kırsal alanlara gidecek olanlar; açık renkli, uzun kollu ve uzun paçalı kıyafetler tercih etmeli. Yüksek otlu ve çalılık alanlarda ise çıplak cilt temasından kaçınılmalı" dedi.

Kene teması sonrasında çocukta ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma, ishal, döküntü veya herhangi bir kanama bulgusunun gelişmesi halinde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Aysu Özge Yönetci Pekuz, muayene sırasında hekime mutlaka kene teması öyküsünün aktarılmasının erken tanı ve tedavi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.