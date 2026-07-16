Yazın en sevilen meyvesiyle sofralara lezzet şöleni! Mürdüm erikli 3 enfes tarif

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, gülgiller familyasının en güzide meyvelerinden biri olan mürdüm erikli tariflere yer veriyorum. Mürdüm eriğinin anavatanı Anadolu'dur. Daha sonra Kafkasya'ya, ardından da Hazar Denizi çevresine ve dünyaya yayılan bu erik çeşidi, kışların ılık geçtiği bölgelerde yetişir. Halk arasında bardak eriği veya kara erik olarak da adlandırılan, yaz başında çiçek açan bu nazlı meyve; dikiminden iki yıl sonra ürün vermeye başlar. Ağustos- eylül aylarında meyvesi olgunlaşan mürdüm eriği, mayhoş bir tada sahiptir. Meyve olgunlaşıp, yumuşadıkça eti de tatlanır. Meyve ne kadar olgunlaşırsa saklama süresi o derece kısalır. Taze olarak yenilmesinin yanı sıra pasta, kek, dondurma, marmelat ve şuruplarda da kullanılabilir. Kurutulup, kışın meyve kurusu olarak da tüketilebilir.

Bugünlük benden bu kadar. Hepinize afiyet olsun...

ERİK REÇELİ

MALZEMELER

1 kg. mürdüm eriği

5 su bardağı toz şeker

1 bardak su

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

1 tatlı kaşığı tereyağı

1/2 adet limon suyu

YAPILIŞI: Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğümüz mürdüm eriklerini ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkartıyoruz. Mürdüm eriklerinin üzerine toz şekeri ekledikten sonra kapağını kapatıp, suyunu bırakması için beş saat kadar bekletiyoruz. Toz şeker ile birlikte kendi suyunu bırakan eriklere; su, çubuk tarçın ve karanfil ekliyoruz ve 40 dakika kadar kaynatıyoruz. Çok fazla köpürmemesi ve parlaklık kazanması için tereyağını ekliyoruz. Limon suyunu ilave edip, 10 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alıyoruz.

MÜRDÜM ERİKLİ MUHALLEBİ

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı nişasta

1 paket vanilya

SOS İÇİN:

10-15 adet mürdüm eriği

1 çay bardağı şeker

YAPILIŞI: Önce eriklerin çekirdeklerini ayıklıyoruz ve blenderdan geçiriyoruz. Bir tencereye aktarıyoruz, üzerine şeker ekleyip, orta ateşte renk değiştirene kadar pişiriyoruz. Muhallebi malzemesini bir tencereye koyup devamlı karıştırarak, kıvam alana kadar pişiriyoruz. Servis kaselerine paylaştırıyoruz. Üzerine erikli sos koyuyoruz. Buzdolabında iki saat bekletiyoruz.

ERİKLİ CRUMBLE

MALZEMELER

CRUMBLE HAMURU İÇİN:

150 gr. un

140 gr. donmuş tereyağı

100 gr. esmer şeker

50 gr. toz badem

75 gr. öğütülmüş yulaf

Vanilya esansı

MEYVE KARIŞIMI İÇİN:

1 kase mürdüm eriği

Yarım su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet çubuk tarçın

4 adet karanfil

1 yemek kaşığı mısır nişastası

YAPILIŞI: Crumble parçacıklarını hazırlamak için; un, esmer şeker, öğütülmüş yulaf ve vanilya esansını mutfak robotunda karıştırıyoruz. Toz bademi karışıma ekliyoruz. Küp şeklinde soğuk tereyağını katıp, tüm malzemeyi ufalanana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Crumble'ın meyveli kısmını hazırlamak için tavayı orta derece ateşte ısıtıyoruz. Sırasıyla çekirdekleri alındıktan sonra küp şeklinde kesilmiş mürdüm eriği, esmer şeker, çubuk tarçın ve tane karanfilleri ekliyoruz. Yaklaşık 8-10 dakikalık pişirme süresinin ardından, tereyağını ekliyoruz. Erikler yumuşadığında sularını süzdürüp, kenara ayırıyoruz. Tavadaki suya soğuk suyla açılmış mısır nişastasını çırparak ekliyoruz. Karışım soğuduğunda erikleri ekliyoruz. Meyve karışımını bir tavada ısıtıyoruz, fırına girebilen bir kabın içine yayıyoruz. Üzerini crumble parçacıklarıyla kaplayıp, 200 derecede pişiriyoruz.