Yediği yemeğin içinde öyle bir şey çıktı ki... Bir daha elinizi bile sürmek istemeyeceksiniz!

Liz şunları söylüyor: " Oturdum ve böreği yemeğe başladım, kapanma saati yaklaştığından hızlı olmaya çalışıyordum. Böreği çiğnerken sert bir şey hissettim ve ne olduğuna bakmak için çıkardım. Gözlerime inanamadım, içerisinden bir diş çıkmıştı."

Aktör olan Liz Morgan, İngiltere'nin Eastbourne kentindeki yerel bir restorandan sosisli börek almak istedi. Ancak yemeğe başladıktan kısa bir süre sonra şok edici bir şey fark etti.

"Bu diş bir hayvana mı yoksa insana mı ait bilemiyorum. Ancak iki türlü de hiç sağlıklı değil."

Liz, gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı. Direkt olarak ise yöneticiye yönelerek durum anlattı. Buradan aldığı cevap ise müşteri hizmetleriyle iletişime geçmesi gerektiğiydi.

Liz, "Müşteri hizmetleriyle çok uzun süren yazışmalarım sonucunda bu durum hakkında bana kendi soruşturmalarını yapacaklarını söylediler.

Sonuçta ise bana 15 sterlin teklif ettikleri bir mektup gönderdiler. Bu on iki adet sosisli böreğe denk geliyor. Ancak başka dişlerle karşılaşmak istemiyorum." dedi

Uzun zaman sonra bir kahve ve börek ile keyifli bir öğün geçirmek isterken karşılaştığı bu durum sonucunda Liz, artık aynı yerden alışveriş yapamadığını söylüyor.

Fotoğraf kaynak: Penn News