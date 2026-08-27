Yeme krizi geldiğinde bunu yapın! Uzmanı iştahı bastırabilecek yöntemi açıkladı





"DUYGUSAL AÇLIK VE FİZİKSEL AÇLIK AYRILMALI"

Psk. Yılmaz, "Fiziksel açlık genellikle yavaş yavaş ortaya çıkar ve kişi farklı yiyecekler arasında bilinçli seçim yapabilir. Yemek yendiğinde ve doyma hissi oluştuğunda durmak mümkündür. Duygusal açlık ise çoğu zaman aniden ortaya çıkar, belirli yiyeceklere yönelik yoğun bir istek oluşturabilir ve kişi tok olsa dahi yemeye devam edebilir. Sonrasında suçluluk veya pişmanlık duyguları yaşanabilir" şeklinde konuştu.





"YOĞUN YEME İSTEĞİ GELDİĞİNDE DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN"

Yoğun yeme isteği geldiğinde insanların yiyeceklerin bulunduğu ortamdan uzaklaşarak dişlerini fırçalamaları gerektiğine değinen Pak. Yılmaz, "Aynı zamanda kısa bir yürüyüş yapmak veya dikkati farklı bir aktiviteye yöneltmek isteğin şiddetinin azalmasına yardımcı olabilir. Bu süreçte kendinize 'Gerçekten aç mıyım, yoksa şu anda bir duyguyla mı baş etmeye çalışıyorum' sorusunu yöneltebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.