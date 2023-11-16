Yemek kaplarında oluşan lekeyi saniyeler içinde çıkarın! Bu yöntem sayesinde yağdan eser kalmıyor…

Özellikle baharatlı ve soslu bir yemeği bu kapların içerisine koyduktan sonra içerisindeki turuncu rengin hiç çıkmadığına şahit olmuş olabilirsiniz.
Ancak bu lekelerden saniyeler içinde kurtulmanızı sağlayacak kolay bir temizleme tüyosu var.
Sosyal medyada paylaşılan videoda gösterilen yöntem birçok insanı şaşkına uğrattı.
Paylaştığı videoda yemek yediği kabın içerisinde kalan yağı gösteren içerik üretici nasıl saniyeler içerisinde temizlediğini de anlattı.
Yemek kabının içerisinde bir parça kağıt havlu yerleştirip ardından içerisine bulaşık deterjanı sıkan içerik üretici üzerine ise ılık su koydu.
Ardından yemek kabının kapağını kapatıp iyice köpürene kadar güzelce salladı.