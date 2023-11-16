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Yemek kaplarında oluşan lekeyi saniyeler içinde çıkarın! Bu yöntem sayesinde yağdan eser kalmıyor…

Yemek kapları hem evde hem de dışarda kullanılabilen oldukça kurtarıcı malzemelerdir. Ancak içerisine koyacağınız yağlı veya soslu bir yemek, temizleme aşamasını zorlu bir hale getirebilir. Kapların içerisinde bulunan yağı çıkarmak uzun bir uğraş gerektirebilir ve zaman zaman bulaşık makinesine konulmaları da mümkün değildir.

Giriş Tarihi: 16.11.2023 09:34
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Yemek kaplarında oluşan lekeyi saniyeler içinde çıkarın! Bu yöntem sayesinde yağdan eser kalmıyor…

Özellikle baharatlı ve soslu bir yemeği bu kapların içerisine koyduktan sonra içerisindeki turuncu rengin hiç çıkmadığına şahit olmuş olabilirsiniz.

Ancak bu lekelerden saniyeler içinde kurtulmanızı sağlayacak kolay bir temizleme tüyosu var.

Sosyal medyada paylaşılan videoda gösterilen yöntem birçok insanı şaşkına uğrattı.

Paylaştığı videoda yemek yediği kabın içerisinde kalan yağı gösteren içerik üretici nasıl saniyeler içerisinde temizlediğini de anlattı.

Yemek kabının içerisinde bir parça kağıt havlu yerleştirip ardından içerisine bulaşık deterjanı sıkan içerik üretici üzerine ise ılık su koydu.

Ardından yemek kabının kapağını kapatıp iyice köpürene kadar güzelce salladı.

Son olarak kapağı açıp içindekileri boşaltan kadın, kabı ise suyla duruladı.

Bu sayede yemek kabının içerisinin tertemiz olduğunu gösteren video sahibi kadın, hiçbir lekenin kalmadığını da söyledi.

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