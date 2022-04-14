Yemek yaparken bunlara dikkat! Bildiğiniz tüm doğruları unutun

Bazen çok büyük bir mutfak bilgisi bile sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Mesele şu ki, genellikle alışkanlıklarımıza göre hareket eder ve daha iyisini yapmanın imkansız olduğuna inanarak yöntemlerimizi sorgulamayız. Bundan dolayı kreplerimiz lastik gibi, pirinç çok yapışkan, kıyma kuru çıkıyor. Bu yanlışların neler olduğuna gelin beraber bakalım.
PANKEK HAMURU ÇOK SERT KARIŞTIRILIYOR
Krep hamuru pişirirken, ideal kıvamı elde etmek için tüm topakları dağıtmak ve kırmak kolaydır. Aslında bunu yapmak büyük bir yanlıştır. Bu durum kabarık ve yumuşak krepler değil, düz ve lastikli krepler elde etmenizi sağlayacaktır. Bunun iki sebebi mevcut. İlk olarak, çoğu tarifte belirli bir tür kabartma tozu vardır ve yoğun karıştırma, sıvı ile temas ettiğinde ürettiği tüm kabarcıkların dışarı çıkmasına izin verir. İkinci neden ise, hamuru çok uzun süre karıştırmanızdır. Bu, gluten üretir ve fazlalığı ise hamuru lastik gibi yapar.
YEMEKLERE YAKIN MESAFEDEN TUZ DÖKMEYİN
Profesyonel şeflerin, yemeklere tuz eklerken belirli bir yükseklikten attığını görmüşsünüzdür. Doğru olan da budur. Başlangıç noktası ne kadar yüksek olursa, baharat yüzeye o kadar eşit şekilde yayılır. Eğer el çok aşağıdaysa, yemeğin tuzlu olmasını sağlar.
PİRİNCİ PİŞİRMEDEN ÖNCE KIZARTMAK UNUTULUYOR
Pirinci daha gevrek hale getirebilen ve ek tatlarla doyurabilen bir pişirme aşaması vardır, ancak biz onu atlama eğilimindeyiz. Bu aşama üzerine su ilave edilmeden önce yağda kızartılmalıdır. Bu adım oldukça basittir. Tek yapmanız gereken, yağı tavada orta ateşte ısıtmak, ardından pirinci ekleyip gözle görülür bir renk değişikliği görünene kadar kızartmak. Daha sonra suyu ilave edip kaynayana kadar beklemeniz.
TAVA YETERİNCE ISITILMIYOR
Yemek yaparken sabırsızca davranarak, yağı ve tavayı kızdırmadan ürünleri içine ekleriz. Böylece yemeğimizin kalorisi hem yüksek hem de yağlı olacaktır. Doğru olan ise tavayı ve yağı yeterince ısıtmak böylece yemeğiniz çok yağ çekmemiş olacak.
BUZDOLABINDA UZUN SÜRE SAKLANAN ETİN ÜST TABAKASI KAZINMIYOR
Dondurucuda uzun süre saklanan, etin üst tabakası bazen renk değiştirir ve kaplama ile kaplanır. Bu durum, yemeğe şüpheli bir renk verebilir. Yine de bu etleri çöpe atmaya gerek yok. Bu tabakayı yüzeyinden kazımanız, musluk suyu altında yıkamanız ve kağıt havlu ile kurutmanız yeterlidir.
FARKLI TABAKLAR İÇİN AYNI SPATULA KULLANILIYOR
Belki pek azımız bunu düşünür. Ancak mutfak spatulalarının yapıldığı şekil, her yemek çeşidi için farklıdır. Bu nedenle silikon spatulalar, hamur veya krema gibi malzemeleri karıştırmak için en iyisidir. Ahşap olan ise, bakteriler için iyi bir üreme alanı olabileceğinden, et yemeklerinde ahşap olanları kullanmamak daha iyidir. Sahanda yumurta gibi kırılgan yemekleri bütün tutmak için düz spatulalar yerine kavisli spatulalar kullanmak sizin için daha faydalı olacaktır.
KIYMA ÇOK YOĞUN KARIŞTIRILIYOR
Kıymaya eklenen malzemeleri iyice karıştırma isteği, fazla yoğurmaya yol açabilir. Bu da onu çok sert ve daha az lezzetli hale getirecektir. Aslında yapacağınız köfteleri daha kabarık ve yumuşak hale getirmek için çok nazik ve dikkatli davranmanız gerekir. Ayrıca bu topları yaparken hamuru çok fazla sıkmanıza gerek yok, bunun yerine hafif şekil vermeniz yeterli olacaktır.
PİRİNÇLERİ YIKAMAK UNUTULUYOR
Pirinçte fazla miktarda nişasta olduğu için pişirmeden önce yıkamak, yapışkan olmasını önler. Eğer yıkamazsanız, kaynatıldığında nişasta kalacaktır. Bu nedenle su emildiğinde veya buharlaştıkça, tahılları bağlayan yapışkan bir kütle haline gelir. Bunu önlemek için, pirinçleri çok fazla durulamanız gerektiğini unutmayın.