Yemek yaparken bunlara dikkat! Bildiğiniz tüm doğruları unutun

Bazen çok büyük bir mutfak bilgisi bile sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Mesele şu ki, genellikle alışkanlıklarımıza göre hareket eder ve daha iyisini yapmanın imkansız olduğuna inanarak yöntemlerimizi sorgulamayız. Bundan dolayı kreplerimiz lastik gibi, pirinç çok yapışkan, kıyma kuru çıkıyor. Bu yanlışların neler olduğuna gelin beraber bakalım.

PANKEK HAMURU ÇOK SERT KARIŞTIRILIYOR

Krep hamuru pişirirken, ideal kıvamı elde etmek için tüm topakları dağıtmak ve kırmak kolaydır. Aslında bunu yapmak büyük bir yanlıştır. Bu durum kabarık ve yumuşak krepler değil, düz ve lastikli krepler elde etmenizi sağlayacaktır. Bunun iki sebebi mevcut. İlk olarak, çoğu tarifte belirli bir tür kabartma tozu vardır ve yoğun karıştırma, sıvı ile temas ettiğinde ürettiği tüm kabarcıkların dışarı çıkmasına izin verir. İkinci neden ise, hamuru çok uzun süre karıştırmanızdır. Bu, gluten üretir ve fazlalığı ise hamuru lastik gibi yapar.