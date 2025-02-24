Yemek yerken düşülen bu hata hastalıklara davetiye çıkarıyor! Eğer öncesinde bunu yapıyorsanız...





YEMEĞİN TADINA BAKMADAN TUZ EKLEMEYİN

Tuz tüketimini azaltmanın en etkili yollarından birinin pişirme ve sofrada tuz kullanımından kaçınmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıçaslan, "Birçoğunuz yemeklerin tadına bile bakmadan tuz ekliyor. Oysa besinlerin içinde bulunan doğal sodyum, vücudun ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. İlave tuz eklemek tamamen gereksiz ve sağlığa zararlıdır. Özellikle hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı olan bireyler için bu daha da önemlidir. Yemek pişirirken tuz eklememek ve sofrada tuz kullanmamak en pratik çözümdür" dedi.





GÜNLÜK BİR ÇAY KAŞIĞI TUZU GEÇMEYİN

Prof. Dr. Kılıçaslan, bir çay kaşığı kadar tuzun yaklaşık 5 gram olduğunu belirterek, "Ülkemizde maalesef günlük tuz tüketimi 8-10 gram arasında bildiriliyor. Oysa Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerdiği miktar 5 gramdır. Yani toplum olarak önerilen miktarın neredeyse 2 katını tüketiyoruz" dedi.