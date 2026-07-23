Yemekten hemen sonra uykunuz geliyorsa yandınız! Vücudun verdiği o gizli sinyale dikkat

BEL ÇEVRESİ GENİŞLİĞİ

Bununla birlikte bel çevresinde artış ve özellikle karın bölgesinde yağlanmanın dikkat edilmesi gereken en önemli fiziksel bulgulardan biri olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Orakdöğen, "Toplumda sıkça düşünüldüğü gibi sadece göbek çevresinin geniş olması tek başına tanı koydurmaz; ancak güçlü bir uyarı işaretidir ve mutlaka diğer metabolik değerlerle birlikte değerlendirilmelidir" dedi.



5 TEMEL SAĞLIK KRİTERİ

Metabolik sendrom tanısının 5 temel sağlık kriterinin değerlendirilmesine dayandığını söyleyen Uzm. Dr. Orakdöğen, bunları şöyle sıraladı:

1- Bel çevresinde artış

2- Açlık kan şekerinin yüksek olması

3- Tansiyon yüksekliği

4- Kandaki yağ türlerinden biri olan trigliseridin yüksek olması

5- İyi kolesterol olarak bilinen HDL düşüklüğü.