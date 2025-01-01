Yeni yılda temiz bir sayfa açmaya hazır mısınız?

İnsanların belli dönemleri birer dönüm noktası olarak görmeye yatkın olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir; yeni yılın, yeni bir başlangıcın şifresi olduğunun altını çizerek, "Takvim yapraklarının yenilenmesi, bizlere de yenilenme fırsatı sunulduğu hissini uyandırır. Biz buna psikolojide 'Temiz sayfa etkisi' diyoruz" dedi.

DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI

Psikoloji biliminin, 'Temiz sayfa etkisi'ni açıklarken, insanların belli dönemleri birer dönüm noktası olarak görmeye yatkın olduğunu söyleyen Demir, "Araştırmalar, yeni bir haftanın, ayın ya da yılın başlangıcını, değişim ve gelişim için ideal bir zemin olarak algıladığımızı gösteriyor. Ancak çoğu zaman yeni yıl kararları çok çabuk unutuluyor. Alınan kararların sadece yüzde 8'inin gerçekleştirildiği, çalışma sonuçlarında karşımıza çıkıyor" dedi.

HEDEFLER KOYUN

Yeni yılda alınan kararların sürdürülebilir olması için hedeflerin doğru belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Demir, "Hedefleriniz görünür olmalı, kendinizi ödüllendirmeli, anı kutlamalısınız. Realist olmak gerekir. Aynı anda birden fazla hedef belirlemek cazip olabilir, ancak çok yüklenmek tükenmişliğe neden olur. Önceliklerinizi belirleyin ve kademeli ilerleyin" dedi.

RUTİNLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Demir, şu örnekleri verdi: "Mesela 'sağlıklı yaşam' yerine 'haftada 3 kez 30 dakikalık yürüyüş yapacağım' gibi somut hedefler koyun. Değişim, küçük adımlarla başlar. Büyük değişimler yerine günlük rutinlerinizi değiştirin. Hedeflerinizi bir dostunuzla paylaşın, bu motivasyonu güçlendirir. Yazı tahtasına, ajandanıza ya da telefon ekranına hedeflerinizi yazın. Görünür olması, gündelik hayatta hatırlamanızı kolaylaştırır. Ulaştığınız her küçük hedef sonrasında kendinize bir ödül verin."

SAĞLIKLI BİR YIL İÇİN ÖNERİLER

YENİ bir yıl deyince pek çoğumuzun aklına ilk olarak; yeni umutlar, yeni başlangıçlar ve tabii ki sağlıklı olmak, kendimizi yenileyip ideal kilomuza ulaşmak için kolları sıvamak geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, "Yeni yılda hem sağlığınızı desteklemeniz hem de ideal kilonuza ulaşmanız mümkün" diyerek, şu önerilerde bulundu: