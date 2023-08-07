Yer çekimine meydan okuyan yapı: Pisa Kulesi! Eğik durmasının ardındaki neden…

Yamukluğu ile ünlü Pisa Kulesi'nin az bilinen hikayesi ise şöyle…

İtalya'nın Pisa kentinde bulunan Piazza del Duomo'da bulunan kulenin etrafında hep aynı poz verilir: eller katedralin bariz bir şekilde eğimli çan kulesine doğru uzanmış, sanki düzen kuleyi tutmaya çalışıyor.

Eğik Pisa Kulesi, orijinal mimarları bunu hedeflemese de yamukluğuyla en ünlü binalarından biridir. 1173 yılında, orta İtalya'nın Toskana bölgesindek Pisa'daki katedral kompleksi için beyaz mermer bir çan kulesinin inşaatına başlandı.

İnşaatçılar, yaklaşık beş yıl sonra planlanan sekiz katın üçüncüsünü bitirdiğinde, kulenin temeli, yoğun bir kil, kum ve kabuk karışımı olan zeminde bulunduğundan düzensiz bir şekilde temele oturmasıyla, yapı gözle görülür şekilde eğilmeye başladı.

Bundan kısa bir süre sonra, çıkan savaş nedeniyle inşaatı yaklaşık bir asır durdurdu. Bu gecikme, binanın olduğu yere daha da oturmasına izin verdi ve muhtemelen çan kulesinin çökmesini de engelledi.