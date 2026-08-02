Yılda sadece birkaç hafta bulunuyor! Bu meyvenin lezzeti unutulmuyor

Yazın en tatlı sürprizlerinden biri pazarda ya da yol kenarındaki tezgâhlarda karşımıza çıkan bardacıktır. İlk bakışta "İncirin küçüğü mü acaba?" diye düşündürür ama aslında kendine has aroması, dokusu ve hikâyesiyle bambaşka bir meyvedir. Çocukluğumdan beri bardakçıyı görünce yazın tam anlamıyla geldiğini hissederim. Dalından yeni kopmuş, güneşte hafif ısınmış bir bardacığı ikiye bölüp yemek, bana göre yazın en büyük mutluluklarından biridir. Bardacık özellikle Ege Bölgesi'nin vazgeçilmez yaz meyvelerindendir. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve çevresinde sıkça yetişir. En kaliteli bardacıklar ise sıcak gündüzleri ve serin geceleri seven incir ağaçlarından elde edilir. Köy yollarında, bahçelerde, hatta eski taş evlerin avlularında gölgesiyle serinlik veren incir ağaçlarının ilk armağanıdır bardacık.

Aslında bardacık, incir ağacının yaz başında verdiği ilk meyvelerdir. Sonbaharda yediğimiz incirlerden farklı olarak, geçen yıldan kalan tomurcuklardan oluşur. Bu nedenle daha iri, daha sulu ve çoğu zaman daha az şekerli bir aromaya sahiptir.

Bardacığın kabuğu ince, eti yumuşak ve bal kıvamındaki özü oldukça belirgindir. Tam olgunlaştığında sap kısmından bal damlamaya başlar. İşte gerçek lezzetin işareti budur.