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Yoğurdu böyle mayalayan tam kıvamını tutturuyor! Evde yoğurt yapmanın püf noktası

Evde yoğurt mayalamanın püf noktalarını hiç merak ettiniz mi? Tam kıvamında, lezzetli bir yoğurt hazırlamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Yoğurdun geçmişinden mayalama yöntemlerine kadar mutfakta işinize yarayacak pratik bilgiler ve küçük sırlar, İdilika'nın Mutfağı'nda sizi bekliyor.

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hemen hemen hepimizin evlerimizde mayaladığı yoğurtlara farklı bir bakış açısı getirmeyi hedefliyorum. 'Evde mayalanan yoğurtlardan neler yapılabilir?' diye düşündüm. Mayaladığım yoğurtlar, bence çok leziz oldu ve birini bal ile diğerini pudra şekeri ile yerim diyerek hayallere kapıldım. Ezdiğim meyvelerle karıştırıp meyveli yoğurt olarak tüketmemin yanında geri kalanları, bez bir torbadan suyunu süzdürüp süzme yoğurt olarak değerlendirdim. Her şeyin sağlıklısına ve doğalına yöneldiğimiz bugünlerde evde yoğurt yapmanın ne kadar basit olduğunu göstermek istedim.



Yoğurdun nasıl yapıldığını en azından ne ile yapıldığını hepimiz biliyoruz. İnsanlar sütü nasıl yoğurt haline getirdiler? Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkıyor paradoksu gibi bir bilinmez denklemin içine soktum kendimi. Sahi ilk yoğurtsuz yoğurt nasıl mayalandı? Bir rivayete göre sütün yoğurt olarak mayalanması Hz. İbrahim'e melekler tarafından öğretilmiş ve bu bir sır olarak babadan oğula geçmiş.