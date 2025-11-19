Yorgun günlerin kurtarıcı menüsü! Hem pratik hem doyurucu...

"Akşama ne pişirsem?" diye düşünüp duruyorsanız, sizlere harika bir akşam menüsüyle geldik. Ana yemeğinden tatlısına 3 farklı yemeğin birleştiği bu enfes menünün hem hazırlaması pratik hem de tadı leziz. İşte yorgun bir gününde sonunda, emekle hazırladığınız yemeklerin tadına doymanızı sağlayacak o lezzetli yemekler...

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:25

İdilika'nın Mutfağı'nda size yine üç farklı tarif vermek istiyorum; hem pratik, hem de lezzetli... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr. adresinden ulaşabilirsiniz.

KAĞIT KEBABI MALZEMELER

400 gr. orta yağlı kuzu kıyma

2 yeşil biber

1 kırmızı biber

2 diş sarımsak

Bir tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

SÜSLEMEK İÇİN:

1 domates

1 biber

YAPILIŞI: Biberleri, sarımsak ve maydanozu robotta iyice çekelim. Kıymanın tuzunu, karabiberini atalım. Çektiğimiz karışımı da ekleyip yoğuralım. Fırın tepsisine kağıt serelim, kağıdın kenarlarını suyun tepsiye akmaması için kıvıralım. Karışımdan üç eşit parça bölüp elimizle yayarak ince açalım. Üzerlerine domates biber dilimleyelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yarım saat suyunu çekene kadar pişirelim.