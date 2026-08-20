Yorgunluğun gizli nedeni! Dinlenirken yaptığınız bu hata sizi tüketiyor

Modern yaşamın en yaygın sorunlarından biri haline gelen kronik yorgunluğun nedenleri arasında yalnızca yoğun çalışma temposu yok. Dinlenme biçimimiz de bu sorunun bir nedeni. Yoğun bir iş haftasının ardından hafta sonunu televizyon karşısında dizi izleyerek veya sosyal medyada gezinerek değerlendiren pek çok kişi, yeni haftaya hâlâ yorgun başlayabiliyor. Bunun nedenlerinden biri, dinleniyor gibi görünürken sinir sisteminin gerçek anlamda gevşememesi.

BEYİN SÜREKLİ UYARILIYOR

Kişiselleştirilmiş ve Fonksiyonel Tıp Yaşam Tarzı Tıbbı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hande Namal Türkyılmaz, "Yaşam Tarzı Tıbbı yaklaşımında 'Sahte dinlenme (Just Rest)' olarak tanımlanan bu durum, tıpkı besleyici olmayan 'Abur cubur' yiyeceklerin hücreleri yeterince beslememesi gibi. Ekran karşısında geçirilen saatler kişiye zaman zaman 'Hiçbir şey yapmıyorum' hissi verse de zihinsel ve biyolojik açıdan beyin, sürekli yeni uyaranlarla karşılaşmaya devam ediyor. Sosyal medya akışı, kısa videolar ve aralıksız dizi izleme alışkanlıkları; beynin sürekli yeni bilgi işlemesine, sık dopamin uyarılarına ve mavi ışığa maruziyete yol açıyor. Bu süreç, vücudun stres anlarında devreye giren sempatik sinir sisteminin aktif kalmasını ve 'Savaş ya da kaç' tepkisinin devam etmesini beraberinde getiriyor" dedi.

MAVİ IŞIK BOMBARDIMANI

Ekran kaydırmak veya aralıksız bir şeyler izlemenin fiziksel olarak pasif bir eylem olabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Türkyılmaz, şöyle dedi: "Ancak zihinsel ve biyolojik olarak tam bir fırtınadır. Beynimiz saniyeler içinde değişen yüzlerce yeni uyaranla karşılaşır, bitmek bilmeyen küçük dopamin patlamaları yaşar ve mavi ışığın bombardımanına tutulur. Gerçek dinlenme pasif değil, aktiftir. Sinir sistemine bilinçli bir 'Güvendeyiz' sinyali göndermeyi gerektirir."

SİNİR SİSTEMİNE TOPARLANMA FIRSATI VER

Bilimsel çalışmaların da kaliteli dinlenmenin yalnızca fiziksel aktivitenin durdurulması anlamına gelmediğini ortaya koyduğunu belirten Uzm. Dr. Türkyılmaz, "Sinir sisteminin 'dinlen ve sindir' olarak tanımlanan parasempatik moda geçebilmesi için güven hissi oluşturan ve yoğun uyaranlardan uzaklaşmayı sağlayan aktivitelere ihtiyaç var. Bu nedenle gerçek dinlenme; yalnızca koltuğa uzanmak veya ekrana bakmak yerine, sinir sisteminin gevşemesini destekleyen bir yaşam biçimi yaklaşımı olarak değerlendiriliyor. Özellikle ekran karşısında geçirilen uzun saatler bedeni hareketsiz bırakmasına rağmen sinir sisteminin yeterince toparlanmasını engelleyebiliyor. Dinlenmek, yalnızca bedeni hareketsiz bırakmak değil, sinir sistemine de toparlanma fırsatı vermek. Gerçek dinlenme; stresin azalmasına, zihinsel berraklığın artmasına, uyku kalitesinin iyileşmesine ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlar" diye konuştu.

EKRANA DEĞİL GÖKYÜZÜNE BAKIN

Uzm. Dr. Türkyılmaz, gerçek dinlenmenin şifrelerini 3 maddede şöyle sıraladı:

■ DUYGUSAL DETOKS: Sensörleri kapatın. Doğada ya da sadece açık havada yürümek, zihnin çıldırmış dopamin arayışını keser ve stres hormonu kortizolü hızla düşürür. Ekranın değil, gökyüzünün kontrastına bakmak sirkadiyen ritmi şifalandırır.

■ ÜRETİN VE YAVAŞLAYIN: Toprakla uğraşmak, mutfakta sakince yeni bir tarif denemek, el işleri ile uğraşmak, hiçbir sonuca odaklanmadan sadece süreci yaşamak. Eller çalışırken, zihin parasempatik moda geçer.

■ BİLİNÇLİ DURGUNLUK: Sadece durun. Bir şey dinlemeden, izlemeden, tüketmeden öylece camdan dışarı bakın. Beynimizin anıları ve bilgileri işlemek, adeta kendi 'çöpünü çıkarmak' için bu sessizliğe ihtiyacı olduğunu unutmayın.

GERÇEK DİNLENME NASIL OLUR?

Uzm. Dr. Türkyılmaz, gerçek bir dinlenmenin nasıl olacağını şöyle açıkladı: "Sürdürülebilir bir yaşam için yalnızca çalışma ve beslenme alışkanlıklarının değil, dinlenme alışkanlıklarının da yeniden değerlendirilmesi gerekir. 'Bugün ne izlesem?' sorusu yerine 'Bugün sinir sistemini gerçekten nasıl dinlendirebilirim?' sorusunun sorulması hem ruhsal hem de fiziksel sağlık açısından önemli kazanımlar sağlar."