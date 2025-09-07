Yorgunluk sandığınız mevsimsel depresyon olabilir! Önlemenin 3 altın kuralı

ŞİKAYETLER 2 HAFTADAN UZUN SÜRERSE DİKKAT! Mevsim değişikliğine bağlı olarak, havaların kapanmaya başlaması, gün ışığının ve sıcaklıkların azalması ile birlikte bazı kişilerde daha yoğun duygusal belirtiler gözlendiğine dikkat çeken Güneş, şunları söyledi: "Sürekli yorgunluk, uyku ve iştahta artma veya azalma, motivasyon kaybı, dikkat ve konsantrasyon güçlüğü, isteksizlik, halsizlik, keyif veren aktivitelerden uzaklaşma gibi belirtileri bu süreçte birçok kişi deneyimleyebilir. Şikayetler, 2 haftadan uzun sürüyorsa, günlük hayatı etkileyecek düzeyde ciddi sorunlara neden oluyorsa, uyku ve iştahta belirgin değişiklikler varsa, belirtilere yoğun mutsuzluk, kaygı veya umutsuzluk eşlik ediyorsa bu durum mevsimsel depresyona işaret ediyor olabilir."



SOSYAL BAĞLAR ÇOK ÖNEMLİ

Güneş, mevsimsel depresyona karşı neler yapılması gerektiğini ise şöyle sıraladı:

Günlük yaşamda düzenli olacak şekilde rutinler oluşturmak.

Düzenli egzersizler yapmak, yakın çevrenizden destek almak ve sosyal ilişkilerinizi canlı tutmak.

Bir sağlık kuruluşuna başvurarak, gerekli tıbbi ve psikolojik desteği almak bu süreçte ruh sağlığınızı korumaya yardımcı olabilir.

Bu sürecin geçici bir süreç olduğunu, bazı yaşam değişiklikleri ve doktorunuzun da tavsiyeleri ile birlikte bu süreci daha kolay atlatabileceğinizi bilmelisiniz.