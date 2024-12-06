Yüreğinizi ısıtacak bir yaşam öyküsü: Depremde tüm ailesini kaybetti! Hayata 1.5 yaşındaki Ömür'le tutundu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlere Hatay'da yakalanan ve eşiyle 4 çocuğunu kaybeden Fatma Kartal, koruyucu ailesi olduğu 1,5 yaşındaki Ömür'le yeniden yaşama tutundu.

AA Giriş Tarihi: 06.12.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 17:25 PAYLAŞ ABONE OL

Antakya ilçesinde depremde yıkılan 600 Evler Konutları'nda ailesiyle yaşayan ve enkazdan 36 saat sonra çıkarılan Fatma Kartal, eşi Ramazan ile çocukları Alper (17), Yağmur (13), Zeynep (9), Hazal'ı (5) kaybetti. Eşi ve çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan ve deprem sonrası Gaziantep'e yerleşen Kartal, depremde annesiz babasız kalan çocuklardan etkilenerek bir çocuğa umut olmak için Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile başvurusu yaptı. Başvurusunun onaylanmasının ardından 1,5 yaşındaki Ömür bebeğe korucuyu anne olan Fatma Kartal, AA muhabirine, 4 çocuğunu kaybedip bir çocuğa ışık olmanın çok farklı bir duygu olduğunu, sevinç ve hüznü bir arada yaşadığını söyledi.

Oturdukları binanın 2. katındaki dairelerinde depreme yakalanan Kartal, "Vestiyer üzerime devrildi ve 36 saat enkaz altında kaldım. O an artık bittik derken, ben enkazdan çıkarıldıktan sonra çocuklarımın çıkmadığını öğrendim. Kardeşlerimle beraber 3 gün boyunca onların enkazdan çıkarılmasını bekledim. O gün küçük bir kıyamet gibiydi, bir mucize olur mu diye bekledik ama olmadı." dedi. Kartal, orada iyi haber beklerken, cenaze arabasının geldiğini ve 5 tabut olduğunu görünce enkazdan çıkan cansız bedenlerin eşi ve çocukları olduğunu anladığını belirtti.