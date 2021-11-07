Yüzey temizliğinden böceklerle savaşmaya… Bu kabuklarla neler yapabileceğinize inanamayacaksınız

Şekerlenebilir, içeceklere dahil edilebilir, en sevdiğiniz yemeklerin tadına tat katabilir veya hatta bir yaz kampı ateşi yakmak için kullanılabilirler. Ancak kabuğunu yemeyi planlıyorsanız, organik meyve aldığınızdan emin olun. İşte narenciye kabuklarıyla yapabileceğiniz 9 inanılmaz şey...

Kurutulmuş kabuklar her türlü içecek için kullanılabilir; narenciye çayı yapmak için kabukları rendeleyin, ardından siyah çay ve kakule, lavanta, karanfil, tarçın ve zencefil gibi arzu edilen diğer baharatlarla karıştırın.

Zamanınız kısıtlıysa kabukları fırında da kurutulabilir. Onları fırın kağıdı kaplı bir fırın tepsisine yayın ve 90 derecede 25-30 dakika pişirin.

Şeritleri, içleri yukarı bakacak şekilde, gevrekleşinceye kadar (yaklaşık 2-3 gün) sıcak, güneşli bir yerde bir tabakta bırakın.

Çay, veya kışlık sıcak içeceklere ekstra lezzet katmak için, karışıma eklemek üzere kendi limon, portakal, mandalina veya diğer narenciye kabuklarınızı kurutun.

Bu yüzey temizleyici bir mikrodalga fırının içini temizlemek için kullanılabilirken, daha hızlı bir çözüm için, bir kaseyi su ve limon kabuklarıyla doldurun ve mikrodalgayı yaklaşık 5 dakika veya su kaynayana kadar bekletin. Kapağı açmadan ve yüzeyleri bir bezle silmeden önce buharın mikrodalgayı birkaç dakika doldurmasına izin verin.

Spreyi yağlı mutfak tezgahlarını, banyo yüzeylerini vb. temizlemek için kullanın, ancak limonlardaki asitlik zarar verebileceğinden mermer veya taş üzerinde kullanmaktan kaçının.

Çözeltiyi doğrudan bir sprey şişesine dökün veya daha az etkili bir temizleyici için suyla 1:1 oranında bir karışım oluşturun.

Karışım kabuklarla dolduğunda en az iki hafta bekletin ve her gün sallayın.

Sadece sirke, su ve limonla kendi basit yüzey temizleyicinizi yapabilirsiniz.

Narenciye kabuklarında bulunan doğal bir bileşik olan D-Limonene çok etkili bir temizleyicidir.

Kaplanmış kabukları başka bir fincan şekere atın, ardından bir veya iki gün kuruması için folyoya ayırın.

Bu arada 3 su bardağı su ve 3 su bardağı şekeri bir tencereye alıp kaynatın.

15 dakika kaynatın, süzün, durulayın ve bir kez daha boşaltın.

Şekerlenmiş narenciye kabuğu yapmak, kabukları korumanın ve yeniden kullanmanın kolay bir yoludur.

YEMEKLERE LEZZET KATIN

Lezzetlerini en sevdiğiniz yemek için de kullanabilirsiniz. Önceden suyu alınmış narenciyelerin kabuklarını veya dilimlerini doğrudan tencereye/tavaya ekleyin.

Taco dolgusuna veya pilava misket limonu, pırasa veya ıspanak gibi sebze yemeklerine portakal ve makarna yemeklerine limon eklemeyi deneyin. Servis yapmadan önce kabukları tavadan çıkarın. Kabuklara hemen ihtiyacınız yoksa, ileride kullanmak üzere hepsini dondurabilirsiniz.

DONDURUN VEYA KURUTUN

Her ihtiyacınız olduğunda bir bütün limon satın almak yerine, ihtiyaç duyduğunuzda elinizin altında olması için önceden dondurun veya kurutun.

Bir limonun suyunu sıkmadan önce kabuğunu bir tabağa alın. Lezzetini bir kapta veya bir buz kalıbında dondurarak daha sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz, doğrudan tavaya atılabilecek tek porsiyonlar çıkarabilirsiniz.

Garnitür olarak lezzet isteyen tarifler için, üzerine serpilebilecek bir miktar kuru lezzet stoğu bulundurun. Taze limon kabuklarını bir temiz bir bez veya kağıt üzerine yayın ve düşük nemli bir yerde tamamen kurumasını bekleyin. Hava geçirmez bir kapta kuru ve serin bir yerde saklayın. Kurutulmuş narenciye kabuklarının lezzeti uzun süre korunur, ancak ne kadar erken kullanılırsa o kadar güçlü olur.