Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Yüzey temizliğinden böceklerle savaşmaya… Bu kabuklarla neler yapabileceğinize inanamayacaksınız

Yüzey temizliğinden böceklerle savaşmaya… Bu kabuklarla neler yapabileceğinize inanamayacaksınız

Narenciye kabukları atılamayacak kadar değerlidir . Limonlar, greyfurtlar, portakallar, mandalinalar veya diğer favori narenciye meyvelerinizden herhangi biri bütünüyle kullanılabilir. Kabuklar, içindeki meyveden daha fazla besinsel fayda sağlayabilir. Sadece bir çorba kaşığı portakal kabuğu, meyveden 3 kat daha fazla C vitamini ve 4 kat daha fazla lif sağlar.

ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.11.2021 12:21
Yüzey temizliğinden böceklerle savaşmaya… Bu kabuklarla neler yapabileceğinize inanamayacaksınız

Şekerlenebilir, içeceklere dahil edilebilir, en sevdiğiniz yemeklerin tadına tat katabilir veya hatta bir yaz kampı ateşi yakmak için kullanılabilirler. Ancak kabuğunu yemeyi planlıyorsanız, organik meyve aldığınızdan emin olun. İşte narenciye kabuklarıyla yapabileceğiniz 9 inanılmaz şey...

İÇECEKLERİ TATLANDIRIN

Çay, veya kışlık sıcak içeceklere ekstra lezzet katmak için, karışıma eklemek üzere kendi limon, portakal, mandalina veya diğer narenciye kabuklarınızı kurutun.

  • Meyveyi soyun, kabuğu ve meyve arasındaki acı beyaz maddeyi geride bırakın.
  • Şeritleri, içleri yukarı bakacak şekilde, gevrekleşinceye kadar (yaklaşık 2-3 gün) sıcak, güneşli bir yerde bir tabakta bırakın.
  • Zamanınız kısıtlıysa kabukları fırında da kurutulabilir. Onları fırın kağıdı kaplı bir fırın tepsisine yayın ve 90 derecede 25-30 dakika pişirin.

Kurutulmuş kabuklar her türlü içecek için kullanılabilir; narenciye çayı yapmak için kabukları rendeleyin, ardından siyah çay ve kakule, lavanta, karanfil, tarçın ve zencefil gibi arzu edilen diğer baharatlarla karıştırın.

NARENCİYE KABUĞU ŞEKERLEMESİ

Şekerlenmiş narenciye kabuğu yapmak, kabukları korumanın ve yeniden kullanmanın kolay bir yoludur.

  • 2 portakalın kabuğunu – çekirdeği dahil – çıkarın ve şeritler halinde kesin.
  • 15 dakika kaynatın, süzün, durulayın ve bir kez daha boşaltın.
  • Bu arada 3 su bardağı su ve 3 su bardağı şekeri bir tencereye alıp kaynatın.
  • Kabukları ekleyin, tekrar kaynatın, ardından ısıyı azaltın ve kabuklar yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin.
  • Kaplanmış kabukları başka bir fincan şekere atın, ardından bir veya iki gün kuruması için folyoya ayırın.

EV YAPIMI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE KULLANIM

Narenciye kabuklarında bulunan doğal bir bileşik olan D-Limonene çok etkili bir temizleyicidir.

  • Sadece sirke, su ve limonla kendi basit yüzey temizleyicinizi yapabilirsiniz.
  • Kalan limon kabuklarını biriktirirken, buzdolabında sirke dolu bir kavanozda saklayın.
  • Karışım kabuklarla dolduğunda en az iki hafta bekletin ve her gün sallayın.
  • Limonları çıkarın ve parçacıklardan arındırmak için demlenmiş sirkeyi süzün.
  • Çözeltiyi doğrudan bir sprey şişesine dökün veya daha az etkili bir temizleyici için suyla 1:1 oranında bir karışım oluşturun.
  • Spreyi yağlı mutfak tezgahlarını, banyo yüzeylerini vb. temizlemek için kullanın, ancak limonlardaki asitlik zarar verebileceğinden mermer veya taş üzerinde kullanmaktan kaçının.

Bu yüzey temizleyici bir mikrodalga fırının içini temizlemek için kullanılabilirken, daha hızlı bir çözüm için, bir kaseyi su ve limon kabuklarıyla doldurun ve mikrodalgayı yaklaşık 5 dakika veya su kaynayana kadar bekletin. Kapağı açmadan ve yüzeyleri bir bezle silmeden önce buharın mikrodalgayı birkaç dakika doldurmasına izin verin.

YEMEKLERE LEZZET KATIN

Lezzetlerini en sevdiğiniz yemek için de kullanabilirsiniz. Önceden suyu alınmış narenciyelerin kabuklarını veya dilimlerini doğrudan tencereye/tavaya ekleyin.

Taco dolgusuna veya pilava misket limonu, pırasa veya ıspanak gibi sebze yemeklerine portakal ve makarna yemeklerine limon eklemeyi deneyin. Servis yapmadan önce kabukları tavadan çıkarın. Kabuklara hemen ihtiyacınız yoksa, ileride kullanmak üzere hepsini dondurabilirsiniz.

DONDURUN VEYA KURUTUN

Her ihtiyacınız olduğunda bir bütün limon satın almak yerine, ihtiyaç duyduğunuzda elinizin altında olması için önceden dondurun veya kurutun.

Bir limonun suyunu sıkmadan önce kabuğunu bir tabağa alın. Lezzetini bir kapta veya bir buz kalıbında dondurarak daha sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz, doğrudan tavaya atılabilecek tek porsiyonlar çıkarabilirsiniz.

Garnitür olarak lezzet isteyen tarifler için, üzerine serpilebilecek bir miktar kuru lezzet stoğu bulundurun. Taze limon kabuklarını bir temiz bir bez veya kağıt üzerine yayın ve düşük nemli bir yerde tamamen kurumasını bekleyin. Hava geçirmez bir kapta kuru ve serin bir yerde saklayın. Kurutulmuş narenciye kabuklarının lezzeti uzun süre korunur, ancak ne kadar erken kullanılırsa o kadar güçlü olur.

LİMON ŞEKERİ VE TUZ YAPIN

Basit limon şekeri veya tuzu yapmak için taze limon kabuğu rendesi kullanın.

Limon şekeri, çay ve meyveli tatlı tariflerinde (kek, çörek, kek ve kurabiye gibi) lezzet katmak için kullanılabilir.

  • Her 1 yemek kaşığı için; limon kabuğu rendesi, 1 su bardağı şeker kullanın.
  • İki malzemeyi bir kasede karıştırın ve tamamen birleşene kadar ellerinizle masaj yapın ve yağ lezzetinden salınarak aradığınız ıslak kum benzeri bir doku oluştuğundan emin olun.

Limon tuzu yapmak için, eşit miktarda doğal tuzla karıştırmadan önce kabuğun bir gece kurumasını bekleyin. Elde edilen narenciye tuzu, sebzeler, çorba, makarna, pirinç, risotto için tamamlayıcı bir katkı maddesidir.

BÖCEKLERLE SAVAŞIN

Tezgahlarınızdaki yağı temizlemeye yardımcı olan d-Limonene ayrıca yaprak bitleri, etli böcekler, sümüklü böcekler ve mantar sivrisinekleri gibi yumuşak gövdeli böcekler ve doğrudan böcek üzerine püskürtüldüğünde karıncalar veya hamamböcekleri dahil olmak üzere sinir bozucu böcekleri uzaklaştırmaya yardımcı olur.

  • 500 mL su kaynatın ve portakal kabukları olan bir cam kavanoza ekleyin.
  • Karışımı 24 saat ılık bir yerde bekletin, ardından süzün ve birkaç damla kastil sabunu ekleyin.
  • İyice karıştırın ve bir huni kullanarak bir sprey şişesine aktarın.

Yumuşak gövdeli haşerelerden korunmak için, etkilenen bitkiye tamamen püskürtün; karıncalar ve hamamböcekleri için böceklere doğrudan püskürtün. İsterseniz, sarımsak ve kırmızı biber gibi diğer böcek caydırıcı doğal maddelerle solüsyonu güçlendirin.

MARMELAT YAPIN

Bu lezzetli portakal kabuğu marmelatını yapmak için suyu sıkılmış portakal dilimleri veya kabukları kullanı. Artıklar bir mutfak robotunda iyice parçalanır, ardından 1:1 oranında şekerle karıştırılır ve kısık ateşte kaynatılır. Bir keke, bir kase yoğurda veya bir dilim kızarmış ekmeğe lezzet katmak için marmelatı kullanın.

Aynı işlem greyfurt, limon, misket limonu veya turunçgillerin herhangi bir çeşidine de uygulanabilir.

KENDİN YAP KOZMETİK ÜRÜNLERİ İÇİN KULLANIN

Limon suyunun cilt, saç ve tırnak bakımı için çeşitli faydaları vardır, ancak kabukların da birçok avantajı bulunur.

Narenciye kabuklarıyla kendi vücut peelinginizi yaparak mikroplastik içeren ürünler satın almaktan kaçının.

  • Kabukları kuruttuktan sonra mutfak robotunda püre haline gelene kadar çekin.
  • En sevdiğiniz sabuna veya vücut yıkamanıza veya ev yapımı şeker peelingine ekleyin.
SON DAKİKA SON DAKİKA