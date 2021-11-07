Yüzey temizliğinden böceklerle savaşmaya… Bu kabuklarla neler yapabileceğinize inanamayacaksınız

Şekerlenebilir, içeceklere dahil edilebilir, en sevdiğiniz yemeklerin tadına tat katabilir veya hatta bir yaz kampı ateşi yakmak için kullanılabilirler. Ancak kabuğunu yemeyi planlıyorsanız, organik meyve aldığınızdan emin olun. İşte narenciye kabuklarıyla yapabileceğiniz 9 inanılmaz şey...
İÇECEKLERİ TATLANDIRIN
Çay, veya kışlık sıcak içeceklere ekstra lezzet katmak için, karışıma eklemek üzere kendi limon, portakal, mandalina veya diğer narenciye kabuklarınızı kurutun.
Kurutulmuş kabuklar her türlü içecek için kullanılabilir; narenciye çayı yapmak için kabukları rendeleyin, ardından siyah çay ve kakule, lavanta, karanfil, tarçın ve zencefil gibi arzu edilen diğer baharatlarla karıştırın.
NARENCİYE KABUĞU ŞEKERLEMESİ
Şekerlenmiş narenciye kabuğu yapmak, kabukları korumanın ve yeniden kullanmanın kolay bir yoludur.
EV YAPIMI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE KULLANIM
Narenciye kabuklarında bulunan doğal bir bileşik olan D-Limonene çok etkili bir temizleyicidir.
Bu yüzey temizleyici bir mikrodalga fırının içini temizlemek için kullanılabilirken, daha hızlı bir çözüm için, bir kaseyi su ve limon kabuklarıyla doldurun ve mikrodalgayı yaklaşık 5 dakika veya su kaynayana kadar bekletin. Kapağı açmadan ve yüzeyleri bir bezle silmeden önce buharın mikrodalgayı birkaç dakika doldurmasına izin verin.
YEMEKLERE LEZZET KATIN
Lezzetlerini en sevdiğiniz yemek için de kullanabilirsiniz. Önceden suyu alınmış narenciyelerin kabuklarını veya dilimlerini doğrudan tencereye/tavaya ekleyin.
Taco dolgusuna veya pilava misket limonu, pırasa veya ıspanak gibi sebze yemeklerine portakal ve makarna yemeklerine limon eklemeyi deneyin. Servis yapmadan önce kabukları tavadan çıkarın. Kabuklara hemen ihtiyacınız yoksa, ileride kullanmak üzere hepsini dondurabilirsiniz.
DONDURUN VEYA KURUTUN
Her ihtiyacınız olduğunda bir bütün limon satın almak yerine, ihtiyaç duyduğunuzda elinizin altında olması için önceden dondurun veya kurutun.
Bir limonun suyunu sıkmadan önce kabuğunu bir tabağa alın. Lezzetini bir kapta veya bir buz kalıbında dondurarak daha sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz, doğrudan tavaya atılabilecek tek porsiyonlar çıkarabilirsiniz.
Garnitür olarak lezzet isteyen tarifler için, üzerine serpilebilecek bir miktar kuru lezzet stoğu bulundurun. Taze limon kabuklarını bir temiz bir bez veya kağıt üzerine yayın ve düşük nemli bir yerde tamamen kurumasını bekleyin. Hava geçirmez bir kapta kuru ve serin bir yerde saklayın. Kurutulmuş narenciye kabuklarının lezzeti uzun süre korunur, ancak ne kadar erken kullanılırsa o kadar güçlü olur.
LİMON ŞEKERİ VE TUZ YAPIN
Basit limon şekeri veya tuzu yapmak için taze limon kabuğu rendesi kullanın.
Limon şekeri, çay ve meyveli tatlı tariflerinde (kek, çörek, kek ve kurabiye gibi) lezzet katmak için kullanılabilir.
Limon tuzu yapmak için, eşit miktarda doğal tuzla karıştırmadan önce kabuğun bir gece kurumasını bekleyin. Elde edilen narenciye tuzu, sebzeler, çorba, makarna, pirinç, risotto için tamamlayıcı bir katkı maddesidir.
BÖCEKLERLE SAVAŞIN
Tezgahlarınızdaki yağı temizlemeye yardımcı olan d-Limonene ayrıca yaprak bitleri, etli böcekler, sümüklü böcekler ve mantar sivrisinekleri gibi yumuşak gövdeli böcekler ve doğrudan böcek üzerine püskürtüldüğünde karıncalar veya hamamböcekleri dahil olmak üzere sinir bozucu böcekleri uzaklaştırmaya yardımcı olur.
Yumuşak gövdeli haşerelerden korunmak için, etkilenen bitkiye tamamen püskürtün; karıncalar ve hamamböcekleri için böceklere doğrudan püskürtün. İsterseniz, sarımsak ve kırmızı biber gibi diğer böcek caydırıcı doğal maddelerle solüsyonu güçlendirin.
MARMELAT YAPIN
Bu lezzetli portakal kabuğu marmelatını yapmak için suyu sıkılmış portakal dilimleri veya kabukları kullanı. Artıklar bir mutfak robotunda iyice parçalanır, ardından 1:1 oranında şekerle karıştırılır ve kısık ateşte kaynatılır. Bir keke, bir kase yoğurda veya bir dilim kızarmış ekmeğe lezzet katmak için marmelatı kullanın.
Aynı işlem greyfurt, limon, misket limonu veya turunçgillerin herhangi bir çeşidine de uygulanabilir.
KENDİN YAP KOZMETİK ÜRÜNLERİ İÇİN KULLANIN
Limon suyunun cilt, saç ve tırnak bakımı için çeşitli faydaları vardır, ancak kabukların da birçok avantajı bulunur.
Narenciye kabuklarıyla kendi vücut peelinginizi yaparak mikroplastik içeren ürünler satın almaktan kaçının.