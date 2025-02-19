Zararlı sanılıyordu faydaları literatüre geçti! Sudan sonra en çok tüketilen içecek





"ÇAY ÇOK SAĞLIKLI, FAYDALI BİR İÇECEK. BİR ŞİFA KAYNAĞI OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Siyah çayın kanser riskini azalttığına vurgu yapan Yılmaz, aynı zamanda şifa kaynağı olduğunu kaydederek "Şunu vurgulamak istiyorum çay içerken onun olumlu etkisini içine şeker katarak veya yanında sigara içerek asla azaltmayalım. Çay çok sağlıklı, faydalı bir içecek. Bir şifa kaynağı olduğuna inanıyoruz. Yoksa şunu söylemiyoruz; 'çay için kanserden kurtuldun, çay için ömrünüz uzasın' değil. Yanlış bir yönlendirmede yapmak istemem ama kanser riskini azaltıyor, yaşam süresini uzatıyor, sağlıkla ilgili diğer faktörleri de kendimize kazanım olarak elde edersek asıl sağlıklı yaşam bizi bekliyor" dedi.





"ÇAYIN FAYDALARININ YANINDA OLUŞABİLECEK YAN ETKİLERİ ÇOK ÇOK DAHA AZ"

Çayın bir çok hastalığa yol açtığı yönündeki bilgilerin yanlış olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Benim yazdığım makale, dünyada yapılmış bilimsel araştırmaların derlemesi. Ben yeni bir bilimsel araştırma yapmadım. Var olanları derleyip bir başlıkta yazmış oldum. Yoksa kendimizin yaptığı bir bilimsel araştırmanın sonucunu paylaşmıyorum. Dünyada yapılmış, belirli bir kalitenin üzerindeki makalelerin yer aldığı, siyah çayın sağlığa olan olumlu etkileri. Çayın faydaların yanında oluşabilecek yan etkileri çok çok daha az. Örneğin bazı hassas bireylerde içerisinde kafein de barındırdığından mesela ritim problemin zaten varsa, çarpıntının zaten oluyorsa, çok fazla sayıda çay içersen onu tetikleyebilir. Ama bunlar çok az sayıda ve istisna şeyler. Çok çay içersen içindeki bazı bileşenler nedeniyle fazla idrara çıkabilirsin. Örneğin prostat rahatsızlığınız vardır, idrara çıkmak sizi daha fazla çıkmak daha fazla rahatsız edebilir. Gece geç saatte çok çay içerseniz uykunuzdan uyanıp sürekli tuvalete gitmek zorunda kalabilirsiniz. Prostat yapmaz, daha fazla idrara çıkmak gereksinimi nedeniyle sizi daha fazla rahatsız edebilir. Ama genel olarak baktığımız zaman çay çok faydalı. Bütün ilaçları kullanıyoruz ama prospektüsüne baktığımız zaman araştırmaları sırasında son ana kadar gözükmüş tüm yan etkileri orada olmak zorunda. Ama onların her birini yaşayacağınız anlamına gelmez. Çayın olumsuz nitelendirebileceğimiz etkileri, faydaları yanında çok az" diye konuştu.