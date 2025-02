Zararlı sanılıyordu faydaları literatüre geçti! Sudan sonra en çok tüketilen içecek

"ÇAYIN FAYDALARININ YANINDA OLUŞABİLECEK YAN ETKİLERİ ÇOK ÇOK DAHA AZ" Çayın bir çok hastalığa yol açtığı yönündeki bilgilerin yanlış olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Benim yazdığım makale, dünyada yapılmış bilimsel araştırmaların derlemesi. Ben yeni bir bilimsel araştırma yapmadım. Var olanları derleyip bir başlıkta yazmış oldum. Yoksa kendimizin yaptığı bir bilimsel araştırmanın sonucunu paylaşmıyorum. Dünyada yapılmış, belirli bir kalitenin üzerindeki makalelerin yer aldığı, siyah çayın sağlığa olan olumlu etkileri. Çayın faydaların yanında oluşabilecek yan etkileri çok çok daha az. Örneğin bazı hassas bireylerde içerisinde kafein de barındırdığından mesela ritim problemin zaten varsa, çarpıntının zaten oluyorsa, çok fazla sayıda çay içersen onu tetikleyebilir. Ama bunlar çok az sayıda ve istisna şeyler. Çok çay içersen içindeki bazı bileşenler nedeniyle fazla idrara çıkabilirsin. Örneğin prostat rahatsızlığınız vardır, idrara çıkmak sizi daha fazla çıkmak daha fazla rahatsız edebilir. Gece geç saatte çok çay içerseniz uykunuzdan uyanıp sürekli tuvalete gitmek zorunda kalabilirsiniz. Prostat yapmaz, daha fazla idrara çıkmak gereksinimi nedeniyle sizi daha fazla rahatsız edebilir. Ama genel olarak baktığımız zaman çay çok faydalı. Bütün ilaçları kullanıyoruz ama prospektüsüne baktığımız zaman araştırmaları sırasında son ana kadar gözükmüş tüm yan etkileri orada olmak zorunda. Ama onların her birini yaşayacağınız anlamına gelmez. Çayın olumsuz nitelendirebileceğimiz etkileri, faydaları yanında çok az" diye konuştu.





"İNGİLTERE'DE 400 BİN KİŞİDE YAPILMIŞ BİR ARAŞTIRMA VAR. ORADA 20 BARDAK ÇAY İÇME VERİSİ YOK"

Çay hakkında yapılan bilimsel araştırmalarda şeker kullanımı, zararlı madde kullanımı gibi tüm etkenlerin not alınması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Herkes kendisini bilir. Ben içtiğimde diyelim midemi rahatsız etti, veya reflü yaptı, veya çarpıntı yaptı. O zaman ben içmeyeceğim. Ama içmem bana hem keyif veriyor, daha enerjik hissediyorum, daha sağlıklı hissediyorum, güzel bir sosyalleşme aracı o zaman içmeye devam. Bazıları der ki ben günde en az 20 bardak çay içiyorum. Bu makalelerde 20 bardak, 30 bardak çay içmenin bir karşılaştırması yok. Örneğin İngiltere'de 400 bin kişide yapılmış bir araştırma var. Orada 20 bardak çay içme verisi yok. Dolayısıyla ona dair bir bilgi yok. O zaman bize düşen ne olabilir. Rize'de veya Türkiye'de en fazla içilen içecek. Çok fazla sayede içilen ne oluyor? Ama bu tarz araştırmalar yaparken, fayda var mı, yok mu ortaya koyarken yanında kafa karıştırıcı nedenleri de not almak lazım. Örneğin o kişi eğer çay bardağına şeker koyuyorsa veya çayla beraber sigara içme alışkanlığı varsa veya çay içmeye eğilimi bir taraftan zarar verici alkol alımı oluyorsa bunlar da not alınmalı. Bu sonuçlar onların etkisinden arındırarak sunulmalı. Yemekten sonra yemeği fazla miktarda yerseniz o yorgunluğu hissedersiniz. Siz onu çaya atfediyorsunuz. Çay aslında sindirimi kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.