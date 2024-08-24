Zeka geriliğine sebep oluyor dikkat! Suyu böyle içmek...

Dünya Sağlık Örgütü içme suyunda florür için güvenli sınırı 1.5 olarak belirliyor. 324 sayfalık raporda, ABD nüfusunun yaklaşık binde 6'sının (yaklaşık 1.9 milyon kişi) doğal olarak oluşan florür seviyeleri 1.5 miligram veya daha yüksek olan su sistemlerine sahip olduğu belirtildi.