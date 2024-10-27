Zihinsel huzura açılan kapı! Düşüncelerinizi kontrol etmeye çalışmayın...





MÜCADELE GÜÇLENDİRİR

İnsan zihniyle ne kadar savaşırsa, düşünceler o kadar güçlü hale gelir. "Bu düşünceyi aklımdan çıkarmalıyım" demek, aslında o düşünceye daha fazla odaklanmanıza neden olur. Beynimiz, "düşünme" emri verdiğimizde, tam tersine daha fazla düşünmeye başlar. Bu yüzden düşüncelerle savaşmak yerine, onları kabullenmek en sağlıklı yoldur. Kabul etmek, düşünceleri yok saymak ya da sevmek anlamına gelmez; sadece onların var olmasına izin vermektir. Bir düşünce sizi rahatsız ediyorsa, ona direnmek yerine, o düşüncenin geçmesine izin verin. Tıpkı bir bulutun gökyüzünde kaybolup gitmesi gibi... Düşüncelerle mücadele etmek yerine onları kabul ettiğinizde, onların üzerinizdeki baskısı da azalır.





DUYGULARINIZA KAPILMAYIN ONLARI GÖZLEMLEYİN

Düşüncelerimiz genellikle duygularımızı tetikler. Geçmişte yaşadığınız kötü bir olayı hatırladığınızda, o olayın getirdiği duygular yeniden canlanır. Fakat, düşüncelerinizin duygusal dünyanızı yönetmesine izin vermemek de mümkündür. Zihninizde beliren bir düşüncenin sizi hangi duygusal tepkiye yönlendirdiğini fark ettiğinizde, o duyguyu yönetmek daha kolay hale gelir. Bir duyguyu hissettiğinizde, onu sadece gözlemleyin. Kendinize "Bu duygu şu anda geçiyor" deyin. Duygularınızın gelip geçtiğini kabul ettiğinizde, o duyguların üzerinizdeki etkisi hafifler. Duygularınızın geçici olduğunu, tıpkı düşünceler gibi geldiğini ve gittiğini bilmek, size duygusal özgürlük sağlar.