Zihniniz aniden sustuğunda aslında ne oluyor? Bilim insanları ardındaki gerçeği açıkladı…

Fransa, Avustralya ve Belçika'dan bilim insanlarının yer aldığı uluslararası bir ekip, "zihin boşluğu" olarak adlandırılan bu fenomenin ardındaki beyin aktivitelerini araştırdı. Çalışmanın başyazarı Athena Demertzi, amaçlarının bu zihinsel durumun neden ve nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlamak olduğunu söyledi.
Ekip, katılımcıların "hiçbir şey düşünmediklerini" belirttiği anlarda beyin aktivitelerini inceleyen toplam 80 bilimsel makaleyi analiz etti. Bu inceleme sonucunda, ortalama bir insanın gününün %5 ila %20'sinde "zihin boşluğu" yaşadığı ortaya çıktı. Ayrıca herkesin bu deneyimi aynı şekilde yaşamadığı da vurgulandı.
Araştırmaya göre dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi nörogelişimsel durumlara sahip kişiler, zihin boşluğunu daha sık yaşayabiliyor. Aynı zamanda anksiyete, Kleine-Levin sendromu veya travmatik beyin hasarı gibi nörolojik ya da psikiyatrik rahatsızlıklar da bu durumu tetikleyebiliyor.
PEKİ BU ESNADA BEYİNDE NELER OLUYOR?
Elektroensefalografi (EEG) ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) gibi tekniklerle yapılan çalışmalar, beynin bu durumdayken "yerel uyku" benzeri bir duruma geçtiğini gösteriyor. Bu sırada beyin, daha yavaş dalgalar üretirken; kalp atış hızı düşüyor, göz bebekleri küçülüyor ve sinirsel karmaşıklık azalıyor.
2019'da yapılan bir başka araştırmada, kişilerin bilinçli şekilde zihinlerini kapatmaya çalıştıklarında beyinlerinde bazı bölgelerin geçici olarak devre dışı kaldığı gözlemlendi.
Ancak Demertzi, bu tür zihin boşalmalarının bilinçli bir tercihle değil, kendiliğinden gerçekleştiğinde daha farklı etkiler yaratabileceğini söylüyor.