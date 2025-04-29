Zihniniz aniden sustuğunda aslında ne oluyor? Bilim insanları ardındaki gerçeği açıkladı…

Zihninizin aniden boşaldığı, düşüncelerinizin bir anda kaybolduğu anı mutlaka yaşamışsınızdır. Gözlerinizin boşluğa daldığı “Aklım başımdan gitti” dediğimiz o tuhaf anlar aslında sanıldığı kadar sıradan olmayabilir. Yeni bir bilimsel çalışma, bu gizemli zihinsel duruma dair dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

DUYGU AKSOY Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:55 PAYLAŞ ABONE OL

Fransa, Avustralya ve Belçika'dan bilim insanlarının yer aldığı uluslararası bir ekip, "zihin boşluğu" olarak adlandırılan bu fenomenin ardındaki beyin aktivitelerini araştırdı. Çalışmanın başyazarı Athena Demertzi, amaçlarının bu zihinsel durumun neden ve nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlamak olduğunu söyledi.

Ekip, katılımcıların "hiçbir şey düşünmediklerini" belirttiği anlarda beyin aktivitelerini inceleyen toplam 80 bilimsel makaleyi analiz etti. Bu inceleme sonucunda, ortalama bir insanın gününün %5 ila %20'sinde "zihin boşluğu" yaşadığı ortaya çıktı. Ayrıca herkesin bu deneyimi aynı şekilde yaşamadığı da vurgulandı.