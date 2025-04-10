Zihniniz gece susmuyor mu? Bu basit hareketle 5 dakikada uykuya dalın!

Bu hareketin, denge ve göz hareketlerinden sorumlu olan vestibüler sistemi harekete geçirdiğini belirten uzman, bunun da zihni meşgul ederek düşüncelerin sakinleşmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, yöntemi EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisini andırdığını belirtti.