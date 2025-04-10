Zihniniz gece susmuyor mu? Bu basit hareketle 5 dakikada uykuya dalın!

Uyku, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı. Ancak yetişkinlerin %89'u ya gece boyunca uyanıyor ya da uykuya geçmekte zorluk çekiyor. Uzmanlara göre, uykuya dalmakta yaşanan bu gecikme (yani kişinin ışıkları kapattıktan sonra uyuması için geçen süre) 10 ila 20 dakika arasında olmalı. Ancak pek çok kişi bu sürede uyuyamıyor.
Dr. Joe Whittington, özellikle gece yatağa yattığında zihni susmayanlara seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Beyniniz geceleri susmuyor mu? Hiç yatağınızda uzanıp, çocukluğunuzdan beri yaptığınız hataları ve geçmişinizi düşünüyor musunuz? Çoğu kişi bunu yaşıyor."
Bu duruma çözüm olarak "Sonsuzluk İzleme Tekniği"ni öneren Dr. Joe, yöntemin uygulanışını şöyle anlatıyor:
"Parmağınızı havaya kaldırın ve sonsuzluk sembolünü yavaşça çizin. Bunu yaparken sadece gözlerinizle hareketi takip edin. Elinizi değil, sadece gözlerinizi oynatın."
Bu hareketin, denge ve göz hareketlerinden sorumlu olan vestibüler sistemi harekete geçirdiğini belirten uzman, bunun da zihni meşgul ederek düşüncelerin sakinleşmesine yardımcı olduğunu söylüyor.
Pek çok sosyal medya kullanıcısı, yöntemi EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisini andırdığını belirtti.
Cleveland Clinic'e göre EMDR, geçmiş travmaların yol açtığı ruhsal sorunları tedavi etmeyi amaçlayan bir terapi türü.
Bilimsel olarak uzun vadeli etkileri henüz netleşmemiş olsa da, birçok kişi bu basit hareketin uykuya geçişi kolaylaştırdığını söylüyor. Uyku sorunlarıyla mücadele edenler için denemeye değer bir teknik olabilir