Zona böyle ortaya çıkıyor! Sakın bu belirtiyi es geçmeyin...

Kış aylarında artan enfeksiyon hastalıkları ile zayıflayan bağışıklık sistemi zona gibi hastalıkların da ortaya çıkmasına neden oluyor. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde zona 100 kat daha fazla görülüyor. ABD’de her yıl 1 milyon vaka tespit ediliyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 20.12.2024 10:52 PAYLAŞ ABONE OL

Ağrılı ve döküntülü bir hastalık olan zonanın, özellikle stres, yorgunluk ya da bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda ortaya çıkarak, kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Aliye Sevdem Gülcan, şunlara dikkat çekti: "Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında artan enfeksiyon hastalıkları ve zayıflayan bağışıklık sistemi, zonanın ortaya çıkma riskini de artırabiliyor. Bu dönemde grip, soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar arttığı için vücut daha savunmasız hale geliyor."





YETİŞKİNLERDE ORAN YÜZDE 30

Halk arasında daha çok "gece yanığı" olarak da bilinen zonanın, varisella zoster virüsünden kaynaklandığını belirten Uzm. Dr. Gülcan, şöyle dedi: "Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 20-30'unda görülüyor. ABD'de her yıl tahminen 1 milyon vaka tespit ediliyor. Zona, geçirilmiş suçiçeği enfeksiyonundan sonra, sinir köklerinde gizli kalan ve su çiçeğine neden olan varisella zoster virüsünün yeniden aktif hale gelmesiyle ortaya çıkan viral bir hastalıktır. Suçiçeği geçiren bir kişide virüs vücudunda kalır. Yaşamının bir döneminde virüsün aktifleşmesi sonucu zona ortaya çıkar. Ancak hiç suçiçeği geçirmemiş ya da suçiçeği aşısı olmamış kişiler, hasta olan bir kişiden de enfekte olabilir. Yani virüsü alabilir."