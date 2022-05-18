Ameliyatsız, estetiksiz bir şekilde oval yüzden kurtulabilirsiniz! Her gün 3 dakika uygulamak sizi bambaşka biri yapacak

Genellikle yüz tipinizin dışında şiş ve yuvarlak bir yüze sahip olmak, aslında yüzünüzün o şekilde olduğu anlamına gelmez. Bazı uzmanlar, bu durumun oldukça basit birkaç çözümü olduğunu belirtiyor. İşte değiştirebileceğiniz yalnızca birkaç şey…
3 DAKİKALIK LENF MASAJI
Yüzünüzün daha az şişkin gözükmesi için daha iyi kan dolaşımına ihtiyacınız bulunuyor. Kan akışını düzenlemek için özel bir masaj tekniği kullanabilirsiniz.
K VİTAMİNİ İÇEREN KREMLER KULLANIN
K vitamini, çoğunlukla tıbbi cilt bakım ürünleri için kullanılır. Cildin iyileşmesine yardımcı olan bu vitamin, kızarıklığı giderir ve şişkinliği en aza indirir. Bu nedenle genellikle göz altı kremlerinde sıklıkla K vitamini ile karşılaşabilirsiniz.
HEM POTASYUM HEM DE SODYUM TÜKETİN
Böbrekler, vücuttaki sodyum, potasyum ve su arasındaki uygun bir dengeyi sağlar. Çok fazla sodyum alındığında, vücut suyu tutarak dengelemeye çalışır ve şişkin görünmeye başlar.
DUŞTA YÜZÜNÜZÜ YIKAMAYIN
Uzmanlar, şişkinliği azaltmak için banyo lavabosunda yüzünüzü soğuk suyla yıkamanızı tavsiye ediyor. Banyo esnasında suyun daha sıcak olması, yüzünüzü yıkarken daha fazla şişlik oluşturabilmesine neden olur.
BANYODAKİ ISI SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜN
Sıcak bir duş, yüze sıvı ve kan akışını artırarak cildinizin kabarmasına ve yüzünüzün şişmesine neden olur. Eğer sıcak bir suyla duş alıyorsanız, yüzünüze soğuk su çarparak duş alma işleminizi tamamlayın.
ÖSTROJEN SEVİYELERİNİZİ KONTROL EDİN
Vücuttaki bazı östrojen dengesizliği belirtileri, şişkinliğe ve buna bağlı olarak yüzünüzde de şişliğe neden olabilir.
Ciddi sağlık sorunlarından kaçınmak için lütfen hormon seviyenizi kontrol edin.
PROTEİN ALIMINIZI KONTROL EDİN
Yüzünüzün şişmiş görünmesinin en büyük nedenlerin biri, düşük protein oranına sahip bir diyettir. Vücudunuzda protein eksikliği ortaya çıktığında, kan damarlarındaki sıvı, hücrelerinize sızabilir, bu nedenle diyetinizde dengeli beslendiğinizden emin olmanız gerekir.
TİROİD HORMONUNUZU KONTROL EDİN
Şişmiş bir yüz, düşük tiroid fonksiyonundan kaynaklanabilir. Bu durumun diğer belirtileri, yorgunluk, kilo alma ve kabızlıktır. Bu tip belirtilerle karşı karşıya kalırsanız, doktorunuza danışın.