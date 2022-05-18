Ameliyatsız, estetiksiz bir şekilde oval yüzden kurtulabilirsiniz! Her gün 3 dakika uygulamak sizi bambaşka biri yapacak

Genellikle yüz tipinizin dışında şiş ve yuvarlak bir yüze sahip olmak, aslında yüzünüzün o şekilde olduğu anlamına gelmez. Bazı uzmanlar, bu durumun oldukça basit birkaç çözümü olduğunu belirtiyor. İşte değiştirebileceğiniz yalnızca birkaç şey…

PArmaklarınızı boynunuzun ortasına doğru hareket ettirin. Tekrar aşağı kaydırmaya başlayın. Bu hareketi 10 kez tekrarlayın.

Parmaklarınızı boynunuzda kaydırarak aşağı doğru masaj yapmaya başlayın. Biraz baskı uygulayın. Bu hareketi 10 kez tekrarlayın.

Kollarınızı çapraz hale getirin. Boynun başlangıç noktasını her iki yanına 2 parmağınızı koyun.

Yüzünüzün daha az şişkin gözükmesi için daha iyi kan dolaşımına ihtiyacınız bulunuyor. Kan akışını düzenlemek için özel bir masaj tekniği kullanabilirsiniz.

K VİTAMİNİ İÇEREN KREMLER KULLANIN

K vitamini, çoğunlukla tıbbi cilt bakım ürünleri için kullanılır. Cildin iyileşmesine yardımcı olan bu vitamin, kızarıklığı giderir ve şişkinliği en aza indirir. Bu nedenle genellikle göz altı kremlerinde sıklıkla K vitamini ile karşılaşabilirsiniz.

HEM POTASYUM HEM DE SODYUM TÜKETİN

Böbrekler, vücuttaki sodyum, potasyum ve su arasındaki uygun bir dengeyi sağlar. Çok fazla sodyum alındığında, vücut suyu tutarak dengelemeye çalışır ve şişkin görünmeye başlar.

DUŞTA YÜZÜNÜZÜ YIKAMAYIN

Uzmanlar, şişkinliği azaltmak için banyo lavabosunda yüzünüzü soğuk suyla yıkamanızı tavsiye ediyor. Banyo esnasında suyun daha sıcak olması, yüzünüzü yıkarken daha fazla şişlik oluşturabilmesine neden olur.