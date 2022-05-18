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Ameliyatsız, estetiksiz bir şekilde oval yüzden kurtulabilirsiniz! Her gün 3 dakika uygulamak sizi bambaşka biri yapacak

Her sabah uyandığınızda oval, şişmiş bir yüze sahip olduğunuzu fark ediyorsanız, vücudunuzda bir şeyleri daha dikkatli bakmanız gereken bir şeylerin işaretini alıyor olabilirsiniz. Yalnızca dış görüşünüzle değil, aynı zamanda iç organlarınızda da bazı sorunlar olduğu anlamına gelir.

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Giriş Tarihi: 18.05.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 10:32
Ameliyatsız, estetiksiz bir şekilde oval yüzden kurtulabilirsiniz! Her gün 3 dakika uygulamak sizi bambaşka biri yapacak

Genellikle yüz tipinizin dışında şiş ve yuvarlak bir yüze sahip olmak, aslında yüzünüzün o şekilde olduğu anlamına gelmez. Bazı uzmanlar, bu durumun oldukça basit birkaç çözümü olduğunu belirtiyor. İşte değiştirebileceğiniz yalnızca birkaç şey…

3 DAKİKALIK LENF MASAJI

Yüzünüzün daha az şişkin gözükmesi için daha iyi kan dolaşımına ihtiyacınız bulunuyor. Kan akışını düzenlemek için özel bir masaj tekniği kullanabilirsiniz.

  1. Kollarınızı çapraz hale getirin. Boynun başlangıç noktasını her iki yanına 2 parmağınızı koyun.
  2. Parmaklarınızı boynunuzda kaydırarak aşağı doğru masaj yapmaya başlayın. Biraz baskı uygulayın. Bu hareketi 10 kez tekrarlayın.
  3. PArmaklarınızı boynunuzun ortasına doğru hareket ettirin. Tekrar aşağı kaydırmaya başlayın. Bu hareketi 10 kez tekrarlayın.
  4. İki elinizden 2 parmağınızı göğsünüzün orta kısmına koyun, parmaklarınızı göğsünüzde yanlara doğru kaydırmaya başlayın. 10 kez tekrarlayın.

K VİTAMİNİ İÇEREN KREMLER KULLANIN

K vitamini, çoğunlukla tıbbi cilt bakım ürünleri için kullanılır. Cildin iyileşmesine yardımcı olan bu vitamin, kızarıklığı giderir ve şişkinliği en aza indirir. Bu nedenle genellikle göz altı kremlerinde sıklıkla K vitamini ile karşılaşabilirsiniz.

HEM POTASYUM HEM DE SODYUM TÜKETİN

Böbrekler, vücuttaki sodyum, potasyum ve su arasındaki uygun bir dengeyi sağlar. Çok fazla sodyum alındığında, vücut suyu tutarak dengelemeye çalışır ve şişkin görünmeye başlar.

DUŞTA YÜZÜNÜZÜ YIKAMAYIN

Uzmanlar, şişkinliği azaltmak için banyo lavabosunda yüzünüzü soğuk suyla yıkamanızı tavsiye ediyor. Banyo esnasında suyun daha sıcak olması, yüzünüzü yıkarken daha fazla şişlik oluşturabilmesine neden olur.

BANYODAKİ ISI SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜN

Sıcak bir duş, yüze sıvı ve kan akışını artırarak cildinizin kabarmasına ve yüzünüzün şişmesine neden olur. Eğer sıcak bir suyla duş alıyorsanız, yüzünüze soğuk su çarparak duş alma işleminizi tamamlayın.

ÖSTROJEN SEVİYELERİNİZİ KONTROL EDİN

Vücuttaki bazı östrojen dengesizliği belirtileri, şişkinliğe ve buna bağlı olarak yüzünüzde de şişliğe neden olabilir.

  • Cildin hiperpigmentasyonu
  • Kabarık bir yüz
  • Mor çatlak işaretleri

Ciddi sağlık sorunlarından kaçınmak için lütfen hormon seviyenizi kontrol edin.

PROTEİN ALIMINIZI KONTROL EDİN

Yüzünüzün şişmiş görünmesinin en büyük nedenlerin biri, düşük protein oranına sahip bir diyettir. Vücudunuzda protein eksikliği ortaya çıktığında, kan damarlarındaki sıvı, hücrelerinize sızabilir, bu nedenle diyetinizde dengeli beslendiğinizden emin olmanız gerekir.

TİROİD HORMONUNUZU KONTROL EDİN

Şişmiş bir yüz, düşük tiroid fonksiyonundan kaynaklanabilir. Bu durumun diğer belirtileri, yorgunluk, kilo alma ve kabızlıktır. Bu tip belirtilerle karşı karşıya kalırsanız, doktorunuza danışın.

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