Bu formülle gençlere taş çıkaracaksınız! Hiçbir ürün kullanmadan bu içecekle 20’li yaşlarınıza döneceksiniz

NAR SUYU

Birçok kişi tarafından süper gıda olarak kabul edilen nar, genel sağlığa katkıda bulunan en güçlü, besleyici yoğun gıdalardan biridir. Bir bardak nar suyunun yeşil çay, yaban mersini, veya kızılcıktan daha fazla antioksidan içerdiği bilinmektedir. Merak edenler için antioksidanlar, vücudumuzdaki serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olan bazı gıdalarda bulunan doğal bileşiklerdir. Serbest radikaller vücudumuzda doğal olarak bulunan ancak hücrelerimizdeki yağlara, proteinlere ve DNA'ya saldıran maddelerdir. Bunlar farklı türde hastalıklara neden olabilir ve yaşlanma sürecini hızlandırabilir.