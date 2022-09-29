Bu formülle gençlere taş çıkaracaksınız! Hiçbir ürün kullanmadan bu içecekle 20’li yaşlarınıza döneceksiniz

Vücut sıvılarının dengesini ve işleyişini korumak için önemli olan hidrasyona yardımcı olur, bize enerji verir ve cildimizi esnek ve parlak tutar. Gelin sağlığınızı koruyan, sizi gençleştiren bu içeceklere birlikte bir bakalım.
KIZILCIK SUYU
Kızılcık suyu sadece antioksidanlar ve yüksek düzeyde C vitamini içermekle kalmaz, aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarını önlemesiyle de ünlüdür. Aynı zamanda yüksek konsantrasyonda flavonoidler içerir ve her ikisi de sağlıklı bir kalbi destekleyen vücuttaki 'iyi' kolesterol seviyelerini artırır.
LİMON VE ZENCEFİL ÇAYI
Ilık bir fincan limon ve zencefil çayının pek çok faydası vardır. Sabahları limon suyu içmek, sindirime yardımcı olur ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Zencefil ise iltihabı azalttığı için cilt sorunları olanlar için harikadır. Gerekirse bal ile tatlandırın.
NAR SUYU
Birçok kişi tarafından süper gıda olarak kabul edilen nar, genel sağlığa katkıda bulunan en güçlü, besleyici yoğun gıdalardan biridir. Bir bardak nar suyunun yeşil çay, yaban mersini, veya kızılcıktan daha fazla antioksidan içerdiği bilinmektedir. Merak edenler için antioksidanlar, vücudumuzdaki serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olan bazı gıdalarda bulunan doğal bileşiklerdir. Serbest radikaller vücudumuzda doğal olarak bulunan ancak hücrelerimizdeki yağlara, proteinlere ve DNA'ya saldıran maddelerdir. Bunlar farklı türde hastalıklara neden olabilir ve yaşlanma sürecini hızlandırabilir.
SALATALIK VE LİMON SUYU
Güne enerjisiz başlamaktan daha mutsuz bir şey olamaz, salatalık antioksidanlar sağlayan ve sizi nemli tutan doğal bir besindir. Salatalık, nane ve limonun katkı maddeleri, vücudunuzun düzgün işlevlerini teşvik edecek kolay bir antioksidan infüzyonudur. Ayrıca kan basıncını düşürmek, kanseri önlemek, sağlıklı cilt toniği vb. İşbirlikçi bileşenler vücudun iyileşmesine yardımcı olur ve hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bu kolay içecek karışımı, yaratıcı meyve sularının akmasını sağlayacak!