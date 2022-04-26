Bu güzellik efsanelerine inanmayın! Sizi olduğunuzdan daha kilolu gösteriyor

Yıllardır süren bazı efsaneler var ki, günümüzde hala bunlara inananlar mevcut. Birçok kişinin yaşamları boyunca, inandığı bu güzellik efsanelerinin neler olduğunu biliyor musunuz? Gelin bu efsanelere birlikte bakalım…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 13:31

Güzellik ile ilgili herkesin kendinden çok emin bir şekilde bahsettiği pek çok efsane dolaşır ortalarda. Hiç şüphesiz ki sizin de kulağınıza bir şekilde gelmiştir. Fakat doğruluğu tam olarak bilinmediği için denemekten de kaçınırız. İşte doğru olarak bildiğiniz yanlışlar:

SİYAH SİZİ DAHA İNCE GÖSTERİR Herkes sihirli bir şekilde bedenini küçültmek ister. Fakat bunu doğru şekilde yaparsak işe yarar. Yıllardır bildiğimiz yanlışlardan biri de siyahın vücudunuzu ince gösterdiği. Aslında siyah tam tersini yapar. Rengi sabit olduğu için daha büyük görünmenizi sağlar. Parlak bir renk olduğu için, saklamaya çalıştığınız şeye daha çok dikkat çekersiniz. Unutmayın optik illüzyon gün ışığında çalışmaz. Bunun yerine koyu yeşil, lacivert ve griyi tercih edebilirsiniz.