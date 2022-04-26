Bu güzellik efsanelerine inanmayın! Sizi olduğunuzdan daha kilolu gösteriyor

Güzellik ile ilgili herkesin kendinden çok emin bir şekilde bahsettiği pek çok efsane dolaşır ortalarda. Hiç şüphesiz ki sizin de kulağınıza bir şekilde gelmiştir. Fakat doğruluğu tam olarak bilinmediği için denemekten de kaçınırız. İşte doğru olarak bildiğiniz yanlışlar:
SİYAH SİZİ DAHA İNCE GÖSTERİR
Herkes sihirli bir şekilde bedenini küçültmek ister. Fakat bunu doğru şekilde yaparsak işe yarar. Yıllardır bildiğimiz yanlışlardan biri de siyahın vücudunuzu ince gösterdiği. Aslında siyah tam tersini yapar. Rengi sabit olduğu için daha büyük görünmenizi sağlar. Parlak bir renk olduğu için, saklamaya çalıştığınız şeye daha çok dikkat çekersiniz. Unutmayın optik illüzyon gün ışığında çalışmaz. Bunun yerine koyu yeşil, lacivert ve griyi tercih edebilirsiniz.
YÜKSEK SPF'Lİ KREMLER SİZİ DAHA İYİ KORUR
Etikette SPF 30 yazıyor diye, korumanın 10 saat süreceği anlamına gelmez. Aslında SPF seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun, güneş kremleri her 2 saatte bir yeniden uygulanmalıdır. Çok terliyorsanız veya tatiller de fazla yüzüyorsanız, bunu daha sık yapmalısınız.
ASLA SİVİLCE PATLATMAYIN
Sivilce patlatmanın sadece yeni sivilceler çıkaracağını hepimiz duymuşuzdur. Bununla birlikte, hangi sivilcelerin ne zaman ortaya çıkacağını biliyorsanız sizin için faydalı olabilir. İyileşme sürecini hızlandırdığı ve cildinizin altında basınç oluşturan bakterileri ortaya çıkardığı için sarı ve iltihaplı olanlar sıkılmalıdır. Ayrıca sterilize edilmiş bir iğne ile yapılması tavsiye edilir. Enfeksiyon ve yara izinin oluşmasından dolayı mutlaka bu konuda bir uzmana başvurmayı unutmayın.
SAÇINIZI HER GÜN YIKAMAK ZARARLIDIR
Saçınızı her gün yıkamak gayet iyi ve sağlıklıdır. Her şey saç tipinize bağlıdır. Sadece dikkat etmeniz gereken şey; şampuanda kullanılan malzemeleri göz ardı etmeyin.
SU İÇMEK KURU CİLDİ İYİLEŞTİRİR
Cildiniz yeterince su içmediğiniz için kuru değil, suyun cildinizden hızla buharlaştığı için kuru kalır. İyi bir cilt bakımı; bunun olmasını engellemede ve nemi daha uzun süre muhafaza etmek konusunda, iyi bir seçenek olacaktır. Ayrıca, hyaluronik asit içeren ürünlerin son derece etkili olduğu ve tüm cilt tipleri için uygun olduğu söylenmektedir.
SAÇ ÜRÜNLERİ KIRIK UÇLARI TEDAVİ EDEBİLİR
Saç ürünleri sadece saçları birbirine yapıştırarak geçici bir çözüm sunar. Ancak, aslında sorunun kökünü çözmüyorlar. Saç serumları ve saç kremleri kırık uçları daha az fark edilebilir hale getirebilir ve süreci yavaşlatabilir. Fakat yine de sorunu tamamen ortadan kaldıramazlar. Düzenli saç maskeleri kullanmak ve saçınızı doğrudan güneş ışığından korumak daha iyi sonuçlar verir.