Bu hata ciltteki kuruluğun asıl nedeni! Özellikle kış aylarında pul pul dökülmesine yol açıyor…

Günlük hayatta yapılan bu hatalardan kaçınarak kısa sürede neme doymuş, parıl parıl bir cilde kavuşabilirsiniz.
BANYO YAĞLARINDAN KAÇINMAK
Banyo yağları cildi nemlendirmeye yardımcı olabilir, ancak bunları aşırı kullanmak durumu tam tersine çevirebilir. Ayrıca küveti kaygan hale getirebilirler. Cilt travmasına neden olabileceğinden banyo yağlarını kullanırken sert fırça veya bez de kullanmamaya özen göstermek gerekir. Bunun yerine yumuşak bir bezle hafifçe kurulayabilirsiniz. Cildinizi nemli tutmanın bir başka yolu da banyodan hemen sonra tam olarak kurumadan üzerine nemlendirici kullanmaktır.
Banyo yağlarından kaçınmanın bir başka yolu da bal kullanmaktır. Bal, doğal bir nemlendiricidir ve binlerce yıldır topikal bir iyileştirici olarak kullanılmaktadır. Bal, cildinizin nemi korumasına yardımcı olur. Bu özellikle kuru kış ciltleri için yararlıdır. Cildinizi yumuşak tutmak için ılık bir banyoda iki veya dört yemek kaşığı çiğ bal kullanın. Doğal bir banyo yağı da kışın yaşanan cilt kuruluğunu önlemede harika bir seçenektir.
NEMLENDİRİCİ KULLANMAMAK
Kuru cilt, kışın kaçınılmaz bir parçası olsa da, önlenmesi mümkündür. Bunun ilk adımı ise nemlendirici kullanmaktır. Sıcaklık düşmeye başlar başlamaz nemlendirici krem veya nemlendirici kullanmaya başlamalısınız. Bu, özellikle iç mekan sıcaklığının kuru cilde katkıda bulunan bir faktör olabileceği kış aylarında önemlidir.
Cildin nemi korumasına yardımcı olan ve sert kış koşullarına karşı koruyucu bariyeri güçlendiren seramid içeren ürünleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca nemi hapsetmeye yardımcı olan bir yüz yağını da rutininizi eklemeniz önerilir. Yaz aylarında, yüz yağları cilt için çok yağlı ve kalın gelebilir, ancak kışın mükemmel bir nemlendirme etkisi yaratacaktır.
İyi bir yüz nemlendiricisi alkol veya parfüm içermemelidir, çünkü bu bileşenler cildi kurutabilir. Ayrıca cildin bariyerine zarar verebilecek ve daha fazla kuruluğa neden olabilecek sert ovma işlemlerinden ve sabunlardan da kaçınmalısınız. Ek olarak sert fırçalar ve aşındırıcı süngerler kullanmaktan kaçınmanız önerilir çünkü bu aynı zamanda cildi tahriş edebilir. Nazik bir ürün kullandıktan sonra, cilt hala nemliyken nemi hapsetmeye yardımcı olabilecek zengin, kalın bir nemlendirici uygulayın.
SICAK DUŞLARDAN KAÇINMAK
Kış aylarında cilt kuruyabilir ve pul pul dökülebilir. Bu durum, nem eksikliği nedeniyle daha da kötüleşebilir. Aynı zamanda kış aylarında sert rüzgar ve kuru iç mekan ısısı ile daha da kötüleşmesine neden olabilir. Kış aylarında kuru cilt, mevcut cilt hastalıklarının da şiddetlenmesine neden olabilir. Bunu önlemek için sıcak duşlar yerine ılık duş almayı deneyin. Ayrıca ılık su, ellerinizi yıkamak için daha iyidir.
Sıcak duşlardan kaçınmanız önemlidir çünkü sıcak su cildinizi doğal yağlardan arındırır. Ek olarak sıcak su saçlarınızı da ürettiği koruyucu yağlardan arındırır. Bu da cildinizin pul pul dökülmesine ve kaşıntı yaşamasına neden olabilir. Sıcak duş almanın kışın ciltte kurumaya neden olabileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle duşta geçirdiğiniz süreyi sınırlamak bu sorunu önlemeye yardımcı olabilir.
Duştan sonra cildinizi sabunla nazikçe temizleyin. Sabunu yalnızca cildin belirli bölgelerinde kullanın ve uzun süre sıcak suya maruz kalmayın. Bunun dışında, duşlarınızı günde bir kez ile sınırlandırdığınızdan emin olun.
Kış aylarında kuru cildi önlemenin bir başka yolu da nem makinesi kullanmaktır. Nemlendirici, havaya nem ekleyerek grip virüslerine yakalanma riskini de azaltabilir. Evde bir makinesi kullanılması önerilir, ancak temiz tutmak da büyük önem taşır. Nem makineleri içerisinde mantar ve bakteri barındırabilir, bu nedenle temiz ve bakımlı tutmanız önem taşıyor.
İçinde doğal yağlar bulunan bir vücut yıkama ürünü kullanmak cildinizi kuruluktan ve tahrişten korumaya yardımcı olabilir. Hassas ciltlere iyi gelen seramid içeren vücut sabunlarının kullanılması da kuruluğu azaltabilir.
YAPAY ISITICILARDAN UZAK DURMAK
Daha soğuk havalar, termostatı açmamıza neden olsa da, cildimizin de kurumasına neden olabilir. Bu, soğuk havanın cildi hızla kurutabileceği gibi özellikle burun çevresinde sorunlara yol açabilir.Kuru cilt sorunundan kaçınmak için odayı yaklaşık 21 derece veya daha düşük bir sıcaklıkta tutmaya çalışın.
Aşırı soğuk hava, ciltteki nemi hapseden yağın da azalmasına neden olabilir. Bu tahrişe, pullanmaya ve kaşıntıya yol açacaktır. Ayrıca egzama ve rozasea gibi kronik cilt rahatsızlıkların da şiddetlenmesine neden olabilir. Herkes birey kış aylarında cilt kuruluğu sorunu yaşayabilirken, yaşlılar için risk daha yüksektir çünkü cilt yaşlandıkça daha az yağ üretir.
Diğer bir yaygın sorun ise gözlerdeki kuruluktur. Cilt kuruluğundan kaçınmak zor olsa da, iç mekan ısıtıcılarının kurutucu etkisine karşı koymak için nemlendirici kullanmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca, havanın fazla kurumasını önlemek için, arabada klimayı kendinizden uzak bir yöne çevirebilirsiniz.
Cildiniz özellikle kış aylarında kuruysa, cildinizz nemli tutmak özellikle önemlidir. Düzenli olarak nemlendirici sürmenin yanı sıra badem yağı veya zeytinyağı gibi doğal yağlar cildinizin nemli kalmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, aldığınız önlemlere karşı cildinizdeki kuruluk geçmiyorsa bir doktora danışmanız önerilir.