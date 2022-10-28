Bu hata ciltteki kuruluğun asıl nedeni! Özellikle kış aylarında pul pul dökülmesine yol açıyor…

BANYO YAĞLARINDAN KAÇINMAK

Banyo yağları cildi nemlendirmeye yardımcı olabilir, ancak bunları aşırı kullanmak durumu tam tersine çevirebilir. Ayrıca küveti kaygan hale getirebilirler. Cilt travmasına neden olabileceğinden banyo yağlarını kullanırken sert fırça veya bez de kullanmamaya özen göstermek gerekir. Bunun yerine yumuşak bir bezle hafifçe kurulayabilirsiniz. Cildinizi nemli tutmanın bir başka yolu da banyodan hemen sonra tam olarak kurumadan üzerine nemlendirici kullanmaktır.

Banyo yağlarından kaçınmanın bir başka yolu da bal kullanmaktır. Bal, doğal bir nemlendiricidir ve binlerce yıldır topikal bir iyileştirici olarak kullanılmaktadır. Bal, cildinizin nemi korumasına yardımcı olur. Bu özellikle kuru kış ciltleri için yararlıdır. Cildinizi yumuşak tutmak için ılık bir banyoda iki veya dört yemek kaşığı çiğ bal kullanın. Doğal bir banyo yağı da kışın yaşanan cilt kuruluğunu önlemede harika bir seçenektir.