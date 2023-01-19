Bu makyaj hilesi 15 yaş genç görünmenizi sağlıyor! Makyaj artisti adım adım anlattı…

Makyaj uzmanı Nicole Burant'ın anlattığı bu yöntemler size çok kısa bir sürede ihtiyacınız olan ilizyonu sağlayarak en az 15 yaş genç gözükmenize yardımcı olacak.
KAŞLARINIZI ŞEKİLLENDİRİN
Hepimizin kaşları gerekli dokunuşlarla en güzel haline kavuşturulabilir. Ancak özellikle ilerleyen yaşla incelebiliriler.
Bu nedenle, tüm yüzünüzün daha genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olmak için kaşlarınızı "şekillendirmek ve belirginleştirmek" önemlidir.
Nicole, "Daha dolgun kaşlara sahip olacak kadar şanslıysanız kaşlarınızı doldurmanıza gerek yok ama "yine de onları şekillendirmeniz gerekebilir" dedi.
"Eğer benim gibi kaşlarınız çok seyrekse onları da doldurmak istersiniz çünkü yüzünüze hemen daha genç bir görüntü sağlayacaktır."
DOĞRU TEKNİĞİ UYGULAYIN
Herhangi bir sorunlu bölgeye bir dolu kapatıcı uygulayarak kapatmak cazip gelebilir. Ancak bu, özellikle de göz altı bölgeniz söz konusu olduğunda aslında faydadan çok zarar verebilir.
Bunun yerine, gözlerinizin iç ve dış köşelerine biraz kapatıcı uygulayın ve gözünüzün iç kısmına doğru karıştırdığınızdan emin olun.
"Bu gerçekten o iç alanı vurgulayacak ve tüm göz altı kararmalarını örtecektir."
"Ve sonra dış köşelere sürdüğünüz kapatıcıyı yukarı doğru yaydığınızdan emin olun. Bu, adeta kaldırma etkisi yaratarak gözünüzü yukarı çekecek ve daha genç görünmenizi sağlayacak bir yanılsama sağlayacaktır."
ALLIĞI UNUTMAYIN
Allık uygulamak yüzünüze yeniden renk ve canlılık getirebilir. Ancak doğru yere uyguladığınızdan emin olmanız gerekmektedir.
Nicole, "Yanaklarınızın elmacık kemik bölgelerine yaklaşmamaya özen gösterin" diye uyardı.
Her zaman allık sürdüğünüz yer burası olsa bile, yaşlandıkça "elmacık kemiğinizin üst kısmına" uygulamanız gerekir.
Profesyonel makyöze göre, "bu, yüzümüzün yukarı çekildiği yanılsamasını yaratacak".
AYDINLATICI UYGULAYIN
Nicole, "Gençken cildimizin doğal bir parlaklığı vardır ve bunu yaşlandıkça da taklit etmemiz gerekir," diye açıkladı.
İhtiyacınız olan tek şey bir aydınlatıcı. Bu aydınlatıcıyı burnunuzun ortasına, üst elmacık kemiğinize ve biraz da dudaklarınızın üst çizgisinin olduğu alana uygulayın. Makyaj uzmanı ayrıca kaşlarının üzerine biraz aydınlatıcı sürmenin iyi bir fikir olduğunu söyledi.