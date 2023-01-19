Bu makyaj hilesi 15 yaş genç görünmenizi sağlıyor! Makyaj artisti adım adım anlattı…

Makyaj uzmanı Nicole Burant'ın anlattığı bu yöntemler size çok kısa bir sürede ihtiyacınız olan ilizyonu sağlayarak en az 15 yaş genç gözükmenize yardımcı olacak.

Bu nedenle, tüm yüzünüzün daha genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olmak için kaşlarınızı "şekillendirmek ve belirginleştirmek" önemlidir.

Nicole, "Daha dolgun kaşlara sahip olacak kadar şanslıysanız kaşlarınızı doldurmanıza gerek yok ama "yine de onları şekillendirmeniz gerekebilir" dedi.