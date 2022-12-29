Canlı ve parlak cildin sırrı! 6 maddede cilt lekelerinden kurtaran yöntem…

Aloe vera sivilceleri iyileştirmede önemli bir rol oynar. Ancak pek çok kişi aloe veranın yeni cilt hücrelerinin büyümesini teşvik eden, lekeleri ve yara izlerini iyileştirmeye yardımcı olan polisakkaritler içerdiğini bilmiyor.

Aloe vera bitkisinden bir yaprak alın ve alabildiğiniz kadar jeli çıkarın. Şimdi, cildinize uygulayın ve kurumaya bırakın. Tamamen kuruduğunda su ile yıkayınız. Bu doğal jeli bir ay boyunca uygulayın. Bunun sonucunda lekelerinizin gün geçtikçe hafiflediğini fark edeceksiniz.

YUMURTA AKI

En kolay bulunabilen yumurtalar sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda beyaz kısmı cildi eşitlemeye ve en koyu lekeleri ve yara izlerini hafifletmeye yardımcı olan doğal enzimler içerir.

Nasıl uygulanır?

Bir yumurta alın ve beyaz kısmı sarısından ayırın. Şimdi, parmaklarınızı veya fırçanızı kullanarak yumurta akını uygulayın ve kurumasını bekleyin. Tamamen kuruduğunda, soğuk suyla durulayın. Bir ay boyunca haftada iki kez yumurta akı sürmek lekenin kaybolmasını sağlayacaktır.