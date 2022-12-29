Canlı ve parlak cildin sırrı! 6 maddede cilt lekelerinden kurtaran yöntem…

Canlı ve ışıl ışıl parlayan bir cilt her kadının hayalidir. İşte cildinizi aydınlatacak, olduğundan daha canlı görünmesini sağlayacak bu yöntem aynı zamanda cilt lekelerinizinde önüne geçecek. Gelin birlikte bir bakalım.
DOMATES SUYU
Domates, C vitamini ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Bu yüzden cilt iyileştirme konusunda çok başarılıdır. Domates suyu sivilcelerin neden olduğu açık gözenekleri küçültmeye yardımcı olur.
Aynı zamanda domateslerde bulunan doğal büzücü özellikler onu lekeleri temizlemek için ideal hale getirir. Ciltteki koyu lekelere gelince, domateste bulunan yüksek likopen içeriği bu inatçı lekelerin açılmasına yardımcı olur.
Nasıl uygulanır?
Cildinize bir domatesin suyuyla masaj yapın. 15 dakika kurumasını bekleyin ve ardından su ile yıkayın. Bu rutini on beş gün boyunca takip edin. Sonucu görünce şaşıracaksınız.
ALOE VERA
Aloe vera sivilceleri iyileştirmede önemli bir rol oynar. Ancak pek çok kişi aloe veranın yeni cilt hücrelerinin büyümesini teşvik eden, lekeleri ve yara izlerini iyileştirmeye yardımcı olan polisakkaritler içerdiğini bilmiyor.
Nasıl uygulanır?
Aloe vera bitkisinden bir yaprak alın ve alabildiğiniz kadar jeli çıkarın. Şimdi, cildinize uygulayın ve kurumaya bırakın. Tamamen kuruduğunda su ile yıkayınız. Bu doğal jeli bir ay boyunca uygulayın. Bunun sonucunda lekelerinizin gün geçtikçe hafiflediğini fark edeceksiniz.
YUMURTA AKI
En kolay bulunabilen yumurtalar sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda beyaz kısmı cildi eşitlemeye ve en koyu lekeleri ve yara izlerini hafifletmeye yardımcı olan doğal enzimler içerir.
Nasıl uygulanır?
Bir yumurta alın ve beyaz kısmı sarısından ayırın. Şimdi, parmaklarınızı veya fırçanızı kullanarak yumurta akını uygulayın ve kurumasını bekleyin. Tamamen kuruduğunda, soğuk suyla durulayın. Bir ay boyunca haftada iki kez yumurta akı sürmek lekenin kaybolmasını sağlayacaktır.
BAL
Balın antioksidanları ve antienflamatuar özellikleri, yara izlerini hafifletmeye yardımcı olur.
Nasıl uygulanır?
Lekelerin üzerine bir çay kaşığı bal sürün ve soğuk suyla yıkamadan önce yaklaşık on beş dakika bekletin. Bu rejimi on beş gün boyunca takip edin. Bu işlem sonrasında yara izinin kaybolmaya başladığını fark edeceksiniz.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesi muhteşem bir toniktir ve cildinizi temizlemeye yardımcı olur. Fermantasyon işlemi ile yapıldığından içinde asetik asit vardır. Sağlıklı görünen bir cilt için mutlaka cilt bakım rutininize ekleyin. Cildinizdeki lekelerin görünümünü azaltacak, cilde parlaklık verecek.
Nasıl uygulanır?
Elma sirkesi ve balı güzelce karıştırın. Ardından bu macunu tüm yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekletin.
ZERDEÇAL
Zerdeçal, anti-enflamatuar, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip gibi görünen bir bileşik olan curcuminoid içerir. Sonuç olarak zerdeçal, akne de dahil olmak üzere bazı cilt rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olabilir.
Nasıl uygulanır?
Zerdeçal ve yoğurdu karıştırın ve pürüzsüz bir macun yapın. Önce yüzünüzü temizleyin ve ardından bu macunu tüm yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekletin. Kuruduktan sonra, bu maskeyi ılık suyla nazikçe çıkarın.