Kış aylarında cildin yaşlanmasını önlemek mümkün!

"ÇOK SICAK SUYLA DUŞ ALMAMAK GEREKİYOR"

Duş süresinin kısa tutulması gerektiğini belirten Karabaş, "Bulunulan ortam nemlendirilmeli bunun için gerekirse nemlendirici hava cihazları kullanılabilir. Kıyafet seçimlerinde daha çok pamuklu yumuşak kıyafetler seçilmeli. Cildi tahriş eden yünlü kıyafetlerden aslında uzak durulmalı. Yine soğuktan korunmak için eldiven, atkı gibi kıyafetler kullanmamız gerekir. Yazın güneş kremi kullanmaya çok önem veriyoruz ama genelde hastalarımız kışın bunu ihmal edebiliyorlar. Aslında kışın da 2 ya da 3 saatte bir güneş kremimizi tazeleyerek kullanmamız gerekir. Soğuk cilt bariyerini etkiliyor ve hasar veriyor bu şekilde nemini kaybediyor. Bundan dolayı kış aylarında çatlamalar, kurumalar daha fazla oluyor" diye konuştu.