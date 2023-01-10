Cildinizi mayın tarlasına çeviriyor! Geceleri yatarken yapılan bu hata....

İşte dikkat etmeniz gereken ve size zarar veren alışkanlıklar…
SİVİLCELERİ SIKMAK
Tıkalı bir gözeneğe odaklanmak ve sıkarak içerisindekileri çıkarmaya çalışmak oldukça cezbedici olabilir. Ancak bu alışkanlık cildinize büyük bir zarar veriyor.
Dr. Ciraldo, "Bir dermatolog olarak kırk yılı aşkın bir süredir, gördüğüm tüm sivilce izlerinin %90'ından fazlasının sıkma sonucu olduğunu tahmin ediyorum" diyor. "Hastalarıma şu mantrayı kullanmalarını tavsiye ediyorum: Bunu kendi haline bırakırsam, en kötü ihtimalle günler, haftalar içinde geçer. Sıkıp yara izi bırakmayı seçersem, bir ömür boyu sürebilir." Bunun yerine gözeneklerinizi temizlenmesine yardımcı olabilecek ürünler kullanabilir ve bir dahaki sefere bir sivilce gördüğünüzde bu dürtüye kapılmadan önce bir dakikanızı ayırın.
AŞIRI PEELİNG YAPMAK
Taze, ölü derilerden arınmış bir cilde sahip olma hissi, hayattaki en sevdiğimiz şeylerden biridir. Ancak "az çoktur" mantrasını akılda tutmak önemlidir. Dr, Ciraldo, "Çok fazla peeling yapmak cildinizi tahriş ederek kuru ve kırmızı hale getirebilir" diyor. "Ayrıca cildinizin kaybettiği nemi telafi etmek için aşırı yağ üretmesine neden olarak bir kırılmayı tetikleyebilir."
Peeling esnasında ovma işleminde çok sert olma eğilimindeyseniz, kullanımınızı haftada bir veya iki kez sınırlayın ve çok nazik olun. Alternatif olarak, kimyasal, asit bazlı eksfoliyatörler de aynı ışıltılı sonuçları verir.
AZ UYUMAK
Kalan işlerinizi bitirmek için sabah 3'e kadar ayakta kalmak ne kadar cazip olsa da, erken uyumaya karar verirseniz cildiniz size teşekkür edecektir. Yeterince uyumamak (ideal olarak yedi ila sekiz saat) cildinizin pH seviyesini düşürebilir. Bu da doğal parlaklığını etkiler ve nem seviyelerini bozar. Dr. Ciraldo , "Güzellik uykusu gerçek bir şey" diyor. "Uykunun bir fark yaratmadığını düşünüyorsanız, geç bir geceden sonra ve sekiz saat uyuduktan sonra kendi fotoğrafınızı çekip karşılaştırın. Bu bile sizi tek başına ikna edecektir."
UYUMADAN ÖNCE YÜZÜNÜZÜ YIKAMAMAK
Sabah uyandığınızda, gözlerinizi ovuşturup bir gece önce makyajınızı çıkarmayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde yaşadığınız hayal kırıklığına benzer bir durum yaratan az duygu vardır. Yatmadan önce yüzünüzü yıkamamak, gözenekleriniz için oldukça kötü bir tercihtir. Ayrıca bazı ve maskarayı çok kullandıysanız göz kapaklarınızdaki hassaslaşabilir ve lekeli bir cilde neden olabilir. Dr. Ciraldo, eve geldiğiniz anda çok yorulmadan önce yüzünüzü yıkamayı ve her ihtimale karşı komodinin üzerine bir paket makyaj temizleme mendili bırakmayı bir rutine oturtmanızı tavsiye ediyor.
GÜNEŞ KREMİ SÜRMEMEK
Dışarıda geçirilen zaman ne kadar az olsa da bu, güneş kreminizi günlük rutininizden çıkarabileceğiniz anlamına gelmez. Pencerelerden gelen güneş dahi UV ışınlarının cildinizle temas etmesi için yeterlidir. Dr. Ciraldo, "Biz dermatologlar, maruz kaldığımız pek çok 'rastlantısal güneş maruziyeti' olduğunu vurgulamayı severiz" diyor. "Mağazaya kısa bir araba yolculuğu yapmak, arabanın camlarından önemli miktarda UVA girdiği için adeta güneşlenmeye dönüşebilir."
Güneş kremini sabah cilt bakımı rutininizin bir parçası haline getirerek UV maruziyetinin zararlı etkilerinden korunun.
SICAK SUYLA DUŞ ALMAK
Kendinizi sıcak bir duşun keyfini çıkarmaya bırakmak harika bir duygu olsa da, aşırı sıcaklık cildinizi kurutabilir. Cildiniz hassaslaşırsa, ısı aslında cildinizin daha reaktif olmasına neden olabilir. Dr. Ciraldo, "Sıcak su cilde kan akışını artırır, bu da cildi daha kırmızı ve hassas hale getirir" diye açıklıyor. Bunun yerine, özellikle yüzünüzü yıkarken ılık ile soğuk arasında bir sıcaklık kullanmaya çalışın.
SÜREKLİ YÜZE DOKUNMAK
Gün içerisinde farkında olmadan sürekli yüzümüze dokunuruz. Bu durum, sık dokunulan alanlardaki herhangi bir sorunun arkasındaki neden olabilir. Dr. Ciraldo, "Avuç içlerimizdeki cilt daha kalın olduğu için, el kremi veya el dezenfektanındaki yüzü tahriş edebilecek pek çok malzemeyi tolere edebilir" diyor.
Söylemesi yapmaktan daha kolay olsa da, ellerinizi yüzünüzden uzak tutmanız tahriş olmuş bölgelerin kısa sürede iyileşmesine yardımcı olacaktır.
AŞIRI ÜRÜN KULLANIMI
Elbette, en sevdiğiniz ürünleri üst üste uygulamak en etkili yöntem gibi gelebilir, ancak çok fazla yapılması tersi bir etki yaratabilir. Dr. Ciraldo, "Alerjik reaksiyon riskiyle karşı karşıyasınız ve bir alerjiniz varsa, reaksiyona tam olarak neyin neden olduğunu belirlemek zor olabilir" diyor. "Ayrıca, bir seferde çok fazla katman uyguluyorsanız, ürünleriniz cildinize de nüfuz etmesini de engellemiş olursunuz."
Başka bir deyişle, uyguladığınız 20 adımlık rutin aslında hiçbir etkiye sahip olmayabilir. Bu nedenle az ama öz ürün kullanmaya çalışmak daha doğru olacaktır.