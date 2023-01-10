Cildinizi mayın tarlasına çeviriyor! Geceleri yatarken yapılan bu hata....

Dr. Ciraldo, "Bir dermatolog olarak kırk yılı aşkın bir süredir, gördüğüm tüm sivilce izlerinin %90'ından fazlasının sıkma sonucu olduğunu tahmin ediyorum" diyor. "Hastalarıma şu mantrayı kullanmalarını tavsiye ediyorum: Bunu kendi haline bırakırsam, en kötü ihtimalle günler, haftalar içinde geçer. Sıkıp yara izi bırakmayı seçersem, bir ömür boyu sürebilir." Bunun yerine gözeneklerinizi temizlenmesine yardımcı olabilecek ürünler kullanabilir ve bir dahaki sefere bir sivilce gördüğünüzde bu dürtüye kapılmadan önce bir dakikanızı ayırın.

Tıkalı bir gözeneğe odaklanmak ve sıkarak içerisindekileri çıkarmaya çalışmak oldukça cezbedici olabilir. Ancak bu alışkanlık cildinize büyük bir zarar veriyor.

AŞIRI PEELİNG YAPMAK

Taze, ölü derilerden arınmış bir cilde sahip olma hissi, hayattaki en sevdiğimiz şeylerden biridir. Ancak "az çoktur" mantrasını akılda tutmak önemlidir. Dr, Ciraldo, "Çok fazla peeling yapmak cildinizi tahriş ederek kuru ve kırmızı hale getirebilir" diyor. "Ayrıca cildinizin kaybettiği nemi telafi etmek için aşırı yağ üretmesine neden olarak bir kırılmayı tetikleyebilir."

Peeling esnasında ovma işleminde çok sert olma eğilimindeyseniz, kullanımınızı haftada bir veya iki kez sınırlayın ve çok nazik olun. Alternatif olarak, kimyasal, asit bazlı eksfoliyatörler de aynı ışıltılı sonuçları verir.